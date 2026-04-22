ИДК от Ростеха будет работать в Подмосковье

Научно-производственное предприятие «Торий» и компания «Скантроник Системс», входящие в Госкорпорацию Ростех, передали заказчику инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) портального типа модели СТ-2630П.

Как сообщили SeaNews в Ростехе, оборудование будет работать на территории терминально-логистического комплекса в подмосковном Чехове и «просвечивать» содержимое грузовых контейнеров. ИДК уже успешно прошел приемо-сдаточные испытания. Ввод его в эксплуатацию запланирован на апрель 2026 года.

Пользователем ИДК стала компания «Единый оператор». Прежде такие изделия применяли в основном государственные ведомства — Федеральная таможенная служба, Минтранс России, другие силовые структуры.

СТ-2630П позволяет быстро и без вскрытия контейнеров определять их содержимое, проверять задекларированный груз, а также обнаруживать запрещенные предметы и вещества. Система находит наркотики, взрывчатку, боеприпасы или другие опасные грузы. Оборудование «видит» сквозь 320 мм стали и помогает обнаружить даже небольшие тайники и скрытые вкладки в транспортных средствах, среди грузов весом в десятки тонн. При этом досмотр проводится без вреда для персонала комплекса и водителя транспортного средства. Пропускная способность позволяет проверить до 120 машин в час.

Модель обладает рядом уникальных функций. ИДК способен проводить оценку веса как всего груза, так и его частей по выбору оператора. Аппаратура определяет эффективный атомный номер вещества, а также распознает и обходит преграды, искажающие этот показатель. Высокое разрешение изображения, получаемого с применением ИДК СТ-2630П, позволяет проводить анализ мелких структур, а также зон с минимальными плотностями материалов.

«Сегодня безопасность транспортной инфраструктуры — вопрос не только контроля, но и технологического суверенитета. На фоне растущих внешних вызовов Ростех предлагает решения, которые позволяют выявить потенциальные угрозы на ранней стадии и действовать на опережение. Установленный в Подмосковье инспекционно-досмотровый комплекс обеспечивает быструю и безопасную проверку грузов без остановки. Уникальные программные и технические возможности ИДК позволяют использовать оборудование как локально на объекте, так и в территориально распределенных группировках, что даст возможность в дальнейшем объединять полученные сведения в единую информационную сеть», — отметили в Ростехе.

Оборудование инспекционно-досмотрового комплекса и программное обеспечение полностью российского производства.

