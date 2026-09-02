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Жд перевозки Россия – Киргизия
02.09.2026

Жд перевозки Россия – Киргизия

    • Железнодорожные грузовые перевозки между Россией и Киргизией выросли более чем на 30% за 7 месяцев 2026 года. Всего за этот период было перевезено 2,6 млн тонн.

    Как сообщили РЖД в своем макс-канале, такие данные привел глава компании Олег Белозёров во время встречи с генеральным директором «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Азаматом Сакиевым в Бишкеке.

    Ранее, по итогам 2025 года, рост перевозок между двумя странами составил 12,2%.

    Стороны обсудили среди прочего цифровизацию перевозок. О.Белозёров подчеркнул, что РЖД готовы к любым форматам дальнейшего взаимодействия, направленного на развитие технологического единства железных дорог России и Кыргызстана.

    Он отметил, что российская железнодорожная автоматика и телемеханика успешно применяется на железнодорожной сети Кыргызстана и подтвердила свою надёжность в реальных условиях эксплуатации.

    Фото: РЖД


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