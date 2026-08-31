Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый контейнерный сервис Петербург – Новороссийск
31.08.2026

Новый контейнерный сервис Петербург – Новороссийск

    • Транспортно-экспедиторская компания «Модуль» запускает регулярный контейнерный железнодорожный сервис между Санкт-Петербургом и Новороссийском.

    Отправка осуществляется со станций Октябрьской железной дороги Автово, Предпортовая, Новый Порт. Как рассказали SeaNews в компании, первый поезд ушел из Петербурга на прошлой неделе.

    Сервис ориентирован на доставку импорта и экспорта, а также возврат порожнего оборудования. 

    Транзитное время ускоренного контейнерного поезда – до 5 дней. Планируемая частота сервиса – еженедельно.

    Фото: ТЭК «Модуль»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.04.2026
    Экспорт сельхозпродукции через порты Кубани в марте 2026
    Зафиксирован рост в 2,4 раза
    ЗерноНовороссийскЦОК АПКЭкспорт
    0
    26.01.2026
    Поезда Китай – Европа КПП Маньчжурия в 2025 году
    Объем перевозок вырос на 8,6%.
    Китай - ЕвропаКонтейнерный поезд
    0
    30.03.2026
    2 000 тонн агропродукции из Новосибирска в Тяньцзинь
    За 20 суток
    КитайКонтейнерный поездЛогин НМПНовосибирск
    0
    13.04.2026
    «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    До двух раз в сутки
    жд сервисКонтейнерный поездНовосибирскТрансКонтейнер
    0
    08.07.2026
    Регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Ворсино
    В ближайших планах – запуск публичного контейнерного поезда в Ворсино из китайского Чэнду.
    FESCO ВМТПВорсиноКонтейнерный поезд
    0
    06.05.2026
    Экспорт пшеницы через порты Кубани
    Плюс 10 млн тонн за 4 месяца 2026 года
    ЗерноНовороссийскЦОК АПКЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2026
    31.08.2026 Новый контейнерный сервис Петербург – Новороссийск
    31.08.2026 FESCO увеличила выручку на 5%, сократила прибыль на 95%
    31.08.2026 CMA CGM подписалась с China Communications Construction Company
    28.08.2026 Контейнерооборот через Гетеборг на уровне прошлого года
    27.08.2026 Новый сервис Китай – российский Дальний Восток
    Госрегулирование Показать всё
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •