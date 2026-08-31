Новый контейнерный сервис Петербург – Новороссийск

Транспортно-экспедиторская компания «Модуль» запускает регулярный контейнерный железнодорожный сервис между Санкт-Петербургом и Новороссийском.

Отправка осуществляется со станций Октябрьской железной дороги Автово, Предпортовая, Новый Порт. Как рассказали SeaNews в компании, первый поезд ушел из Петербурга на прошлой неделе.

Сервис ориентирован на доставку импорта и экспорта, а также возврат порожнего оборудования.

Транзитное время ускоренного контейнерного поезда – до 5 дней. Планируемая частота сервиса – еженедельно.

Фото: ТЭК «Модуль»