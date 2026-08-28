Регистр выдал классификационные документы на буксир «Кола»

Завершено строительство буксира «Кола» проекта А273. На судно выдан комплект классификационных документов Российского морского регистра судоходства, сообщил Регистр в своем макс-канале.

Буксир построен АО «Севмаш-шельф» на территории АО «ПО «Севмаш» под техническим наблюдением специалистов Архангельского филиала Регистра.

Судно успешно прошло все этапы постройки, швартовные и ходовые испытания, подтвердив соответствие заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности, соответствующим символу класса KM⍟ Ice2 (hull; machinery) R3 AUT3 tug.

Основные характеристики:

длина — 16,8 м;

ширина — 5,45 м;

осадка — 2,03 м;

мощность главных двигателей — 1116 кВт;

водоизмещение — 100 тонн.

Буксир предназначен для выполнения широкого спектра задач: проводки и кантовки судов в акваториях портов и на подходах к ним, буксировки плавсредств и объектов, оказания помощи судам в аварийных ситуациях, а также участия в операциях по обеспечению безопасности мореплавания. Судно адаптировано к эксплуатации в сложных климатических условиях Севера, что делает его особенно востребованным для работы в арктических акваториях, отметили в Регистре.

Фото: Российский морской регистр судоходства