Регистр выдал классификационные документы на буксир «Кола»

Завершено строительство буксира «Кола» проекта А273. На судно выдан комплект классификационных документов Российского морского регистра судоходства, сообщил Регистр в своем макс-канале.
Буксир построен АО «Севмаш-шельф» на территории АО «ПО «Севмаш» под техническим наблюдением специалистов Архангельского филиала Регистра.
Судно успешно прошло все этапы постройки, швартовные и ходовые испытания, подтвердив соответствие заявленным техническим характеристикам и требованиям безопасности, соответствующим символу класса KM⍟ Ice2 (hull; machinery) R3 AUT3 tug.
Основные характеристики:
- длина — 16,8 м;
- ширина — 5,45 м;
- осадка — 2,03 м;
- мощность главных двигателей — 1116 кВт;
- водоизмещение — 100 тонн.
Буксир предназначен для выполнения широкого спектра задач: проводки и кантовки судов в акваториях портов и на подходах к ним, буксировки плавсредств и объектов, оказания помощи судам в аварийных ситуациях, а также участия в операциях по обеспечению безопасности мореплавания. Судно адаптировано к эксплуатации в сложных климатических условиях Севера, что делает его особенно востребованным для работы в арктических акваториях, отметили в Регистре.
Фото: Российский морской регистр судоходства