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20 млн километров в автономном режиме
28.08.2026

20 млн километров в автономном режиме

    • 121 автономный грузовик проехал более 20 млн километров. Как сообщается на сайте министерства транспорта РФ, такие данные зафиксированы платформой идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», созданной по поручению Президента страны. Статистика охватывает пробег робофур с 2023 года по федеральным трассам М-11 «Нева», М-4 «Дон», ЦКАД и М-12 «Восток». Грузы перевозят грузовики Яндекса, NAVIO и КАМАЗа.

    «Публичный счетчик пройденного километража беспилотных грузовиков, подключенных к цифровой платформе «ЭРА-ГЛОНАСС» – инструмент объективной оценки технологической зрелости. Мы в реальном времени видим, сколько километров и по каким трассам проезжает каждый автомобиль, получаем достоверную картину готовности автономного транспорта к масштабированию по всей стране. Беспилотные грузовики сегодня не просто отрабатывают технологии на дорогах, но и ежедневно перевозят грузы, повышая эффективность логистики», – отметил министр транспорта Андрей Никитин.

    По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, помимо реализованного счетчика безаварийного пробега на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно с разработчиками робофур тестируются и готовятся к внедрению новые функции – защита от кибератак и механизм централизованной принудительной остановки движения в случае чрезвычайных происшествий. Благодаря платформе станет доступен такой качественный показатель, как доля пробега в полностью автономном режиме без перехвата руля оператором.

    Фото: Минтранс России


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