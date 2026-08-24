Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров

Завершена откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», сообщила в своем макс-канале пресс-служба Министерства транспорта РФ по итогам заседания правительственной комиссии, на котором обсуждался ход ход работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Итоги выполненных работ по откачке мазута из затонувших фрагментов танкеров подтверждены специальной комиссией с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы.

Также на сегодня завершена отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС. Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 111 пляжей Анапы.

Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым продолжается. Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 758 человек и 187 единиц техники.

Фото: Минтранс России