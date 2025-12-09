Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Бум складского строительства в Краснодарском крае
09.12.2025

Проект перегрузочного комплекса в Нижнеленинском

    • Проект «дорожной карты» по реализации проекта создания перегрузочного комплекса на Амуре рассмотрели на заседании рабочей группы в Росморречфлоте.

    Базой для перегрузочного комплекса станет речной порт Нижнеленинское в Еврейской автономной области. Для этого на территории порта планируется строительство железнодорожного узла.

    Создание перегрузочного комплекса позволит активнее использовать транзитный речной потенциал в Амурском бассейне, снизит нагрузку на наземные пограничные пункты и увеличит объём экспортно-импортных грузоперевозок, отмечают в Росморречфлоте.

    В перспективе в речном порту планируется перевалка брусита с Савкинского месторождения, а также сжиженного газа с железнодорожного транспорта на автомобильный и в контейнеры с последующей отправкой по реке Амур в Китай. 

    Ранее в речном порту Нижнеленинское уже завершили капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей, ведущих к грузовому причалу.

    Гарантированные глубины судового хода реки Амур позволяют беспрепятственно обеспечивать проход судов класса «река-море» от Татарского пролива до порта Нижнеленинское.

    Помимо перегрузочного комплекса в Еврейской автономной области перспективными проектами в Амурском бассейне являются также проекты в Джалинде, Благовещенске и Хабаровске.

    Для координации проектов, а также анализа объёмов и номенклатуры грузов, состояния существующей портовой инфраструктуры, пропускной способности и транспортных схем сформированы межведомственные рабочие группы, куда входят представители Росморречфлота, региональных правительств, судоходных и промышленных компаний. В настоящее время утверждено 6 «дорожных карт» по реализации проектов перегрузочных комплексов.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.08.2025
    Грузооборот речных портов Китая в первом полугодии 2025
    Вырос на 6,8%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    02.06.2025
    Проект дорожной карты по развитию перегрузочных комплексов в речных портах
    В Пермском крае и Удмуртии
    Дорожная картаРечные перевозкиречные портыРосморречфлот
    0
    21.03.2025
    Канал имени Москвы закольцуют с автомобильным и жд транспортом
    Проект планируется начать в 2026 году
    АвтотранспортЖелезная дорогаКанал имени Москвы Московская область
    0
    23.10.2025
    Мультимодальные логистические центры на базе речных портов в Красноярском крае
    Росморречфлот и Красноярский край обсудили вопросы развития перегрузочных комплексов на базе речных портов.
    Красноярский краймультимодальный центрречные портыРосморречфлот
    0
    11.08.2025
    Перегрузочный центр могут создать в Нижнеленинском
    Создание перегрузочного комплекса на базе речного порта Нижнеленинское на Амуре обсудили в Росморречфлоте.
    Nizhneleninskoeмультимодальный хабРосморречфлот
    0
    29.01.2025
    В Минтрансе обсудили развитие внутренних водных путей
    С представителями отрасли
    Внутренние водные путиводный транспортминтрансречные порты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.12.2025 Железнодорожные контейнеры, 11 месяцев 2025: экспорт растет
    08.12.2025 Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    08.12.2025 О встрече руководителей РЖД и DP World
    08.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2025
    05.12.2025 Рекордный объём из Владивостока в Москву
    05.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 49, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •