Проект перегрузочного комплекса в Нижнеленинском

Проект «дорожной карты» по реализации проекта создания перегрузочного комплекса на Амуре рассмотрели на заседании рабочей группы в Росморречфлоте.

Базой для перегрузочного комплекса станет речной порт Нижнеленинское в Еврейской автономной области. Для этого на территории порта планируется строительство железнодорожного узла.

Создание перегрузочного комплекса позволит активнее использовать транзитный речной потенциал в Амурском бассейне, снизит нагрузку на наземные пограничные пункты и увеличит объём экспортно-импортных грузоперевозок, отмечают в Росморречфлоте.

В перспективе в речном порту планируется перевалка брусита с Савкинского месторождения, а также сжиженного газа с железнодорожного транспорта на автомобильный и в контейнеры с последующей отправкой по реке Амур в Китай.

Ранее в речном порту Нижнеленинское уже завершили капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей, ведущих к грузовому причалу.

Гарантированные глубины судового хода реки Амур позволяют беспрепятственно обеспечивать проход судов класса «река-море» от Татарского пролива до порта Нижнеленинское.

Помимо перегрузочного комплекса в Еврейской автономной области перспективными проектами в Амурском бассейне являются также проекты в Джалинде, Благовещенске и Хабаровске.

Для координации проектов, а также анализа объёмов и номенклатуры грузов, состояния существующей портовой инфраструктуры, пропускной способности и транспортных схем сформированы межведомственные рабочие группы, куда входят представители Росморречфлота, региональных правительств, судоходных и промышленных компаний. В настоящее время утверждено 6 «дорожных карт» по реализации проектов перегрузочных комплексов.

