В Москве пройдет седьмой «Международный танк-контейнерный форум»
20.10.2025

В Москве пройдет седьмой «Международный танк-контейнерный форум»

    • Главное осеннее событие танк-контейнерной отрасли – седьмой «Международный танк-контейнерный форум» (ITCF-2025), в этом году состоится 13 ноября в парк-отеле «Шереметьевский».

    В этом году мы решили уйти от исторического партнерства с выставкой «ХИМИЯ-2025» и непосредственного нахождения на ее территории, и предоставить участникам и партнерам нашего форума новые возможности. При этом место проведения ITCF-2025 расположено недалеко от основной площадки выставки «ХИМИЯ-2025» – выставочного комплекса «Тимирязев-Центр», что даст возможность при желании посетить оба мероприятия.

    В Москве пройдет седьмой «Международный танк-контейнерный форум»Участники танк-контейнерного рынка – представители операторов, сервисных депо, промывочно-пропарочных станций, профильных комитетов и структур, традиционно объединятся в рамках мероприятия, чтобы обсудить актуальные вопросы развития отрасли.

    Программа седьмого «Международного танк-контейнерного форума» будет максимально охватывать темы, связанные с развитием новых маршрутов танк-контейнерных перевозок, инфраструктурными проектами, производством разных видов оборудования, ремонтом и обслуживанием танк-контейнеров.

    Свое участие с докладами уже подтвердили представители Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура», Министерства промышленности и торговли РФ, ОАО «РЖД», транспортной группы FESCO, Алюминиевой ассоциации, ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства» и других компаний. Кроме качественных эксклюзивных докладов, участникам форума будет предоставлена возможность продуктивного делового общения на профессиональной площадке, участия в отраслевых дискуссиях, а также проведения VIP-переговоров.

    Второй год подряд форум посетит делегация из Китая. Представители китайских логистических компаний, заводов-производителей оборудования и запчастей представят свои проекты и обсудят новые возможности российско-китайского сотрудничества в танк-контейнерной отрасли.

    Седьмой «Международный танк-контейнерный форум» пройдет при поддержке Евразийской ассоциации танк-контейнерных операторов (ЕАТКО), созданной в 2025 году. На мероприятии будут представлены основные задачи Ассоциации, освещена ее деятельность, рассказано об условиях членства.

    Специально к мероприятию будет подготовлен новый номер газеты Tank Container World, который выйдет на русском и английском языках. Форум станет не только итогом работы танк-контейнерной отрасли в 2025 году, но и заложит основы ее работы на перспективу, позволив уйти от основных рисков и барьеров в экономической и политической сферах.

    Генеральным информационным партнером седьмого «Международного танк-контейнерного форума» выступит деловой журнал «РЖД-Партнер», информационным партнером – SeaNews.

    Получить дополнительную информацию https://itcf2025.tankcontainerworld.ru/ и зарегистрироваться на седьмой «Международный танк-контейнерный форум» https://tankcontainerworld.ru/analytics/otkryta-registratsiya-itcf-2025/

     

     

     


