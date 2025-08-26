ПНТ принял импортное пальмовое масло с морского танкера

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) объявил о завершении исторической операции — первой за всю 30-летнюю историю предприятия приемке и отгрузке продуктов переработки пальмового и пальмоядрового масел из морского танкера в железнодорожные цистерны. Как сообщает пресс-служба компании, этот технологически сложный процесс стал возможен благодаря успешному завершению масштабного стратегического проекта по модернизации и переоборудованию мощностей предприятия.

Ранее ПНТ специализировался преимущественно на экспорте нефтепродуктов, однако с 2022 года начал реализацию программы диверсификации грузовой базы.

«Первая реверсная операция — то есть прием груза с моря для дальнейшей железнодорожной отправки — знаменует новую эпоху в жизни терминала», — говорится в пресс-релизе.

До этого все операции были направлены исключительно на экспорт: погрузка наливных грузов с железной дороги, автотранспорта и речных судов в морские танкеры. Теперь терминал может эффективно работать и в обратном направлении, принимая импортные наливные грузы и обеспечивая их бесперебойную доставку во внутренние регионы России и страны СНГ.

30 тыс. тонн груза, поставленного из Юго-Восточной Азии, было доставлено на терминал на борту специализированного танкера, оборудованного системой подогрева. В ходе операции соблюдался строгий температурный режим: масло перекачивалось при +45°C по теплоизолированным и обогреваемым трубопроводам в резервуарный парк компании, а затем в железнодорожные цистерны.

Впервые была реализована уникальная логистическая операция по обратной загрузке танкера: после разгрузки судовой партии этот же танкер был загружен подсолнечным маслом для экспортной отправки.

«Мы впервые за три десятилетия изменили логику работы терминала. Теперь мы — не только экспортер, но и современный мультимодальный хаб, способный принимать, хранить и перераспределять высокотехнологичные наливные грузы. Это открывает перед нами новые рынки», — отмечают в компании.

Завершение первого этапа модернизация позволило терминалу существенно расширить спектр принимаемых наливных грузов.

