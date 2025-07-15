Первые отечественные контейнеры-цистерны для транспортировки СУГ

Компания «Уралкриомаш», входящая в концерн «Уралвагонзавод», отгрузила первую партию облегченных контейнеров-цистерн отечественного производства, изготовленных на базе 40-футовых стандартных контейнеров. Оборудование разработано для транспортировки и временного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) по заказу ООО «Газпром гелий сервис», сообщает пресс-служба Ростеха.

«Уралкриомаш» — на сегодняшний день единственный в России производитель таких контейнеров-цистерн, подчеркивают в корпорации. Общая партия специализированного оборудования составляет крупнейший и единственный в России парк облегченных контейнеров-цистерн для перевозки СУГ. Все изделия прошли сертификацию в Российском морском регистре судоходства и соответствуют международным стандартам транспортной безопасности.

Цистерны модели КЦ-44/1,8 предназначены в первую очередь для перевозки автотранспортом с учетом нагрузок, разрешенных на автодорогах. В то же время их можно использовать на железнодорожных платформах и на морских судах. Технические характеристики контейнера-цистерны позволят перевозить продукцию объемом до 18 тонн при температуре от −40 до +50°С.

«Газпром гелий сервис» использует для перевозки цистерн с СУГ автопарк тягачей, работающих на сжиженном природном газе.

Работа по созданию инновационных отечественных контейнеров-цистерн для перевозки и временного хранения СУГ началась в 2023 году с подписания дорожной карты и разработки технических решений. И уже в 2024 году был представлен первый опытный образец СУГ-контейнера. Серийное производство ведется с 2025 года. Завершить поставку оборудования планируется до конца текущего года.

Фото: Ростех