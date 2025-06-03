Портовых мощностей для растущего экспорта удобрений хватит

При реализации тех проектов, которые сейчас находятся в стадии строительства, проектирования или предпроектных проработок, значительного дефицита перевалочных мощностей в морских портах для экспорта минеральных удобрений вряд ли можно ожидать. Таким мнением поделился директор по направлению аналитики и логистики ООО Морстройтехнология» Александр Головизнин в ходе конференции «Шиппинг-вояж 2025», организованной Юридической фирмой «Ремеди» и ВИВА КОНСАЛТ в Петербурге.

Удобрения – крайне важный груз как для экспорта России в целом, так и для Северо-Запада в частности, отметил А.Головизнин. «Удобрения не попали под санкции, совсем, поскольку это вопрос продовольственной безопасности во всем мире. И наша доля на мировых рынках по всем видам удобрений хорошо заметна».

В последние десять лет российские производители наращивали объемы и реализовывали планы по расширению мощностей.

Беларусь, которая попала под санкции раньше России, не только не лишилась традиционных маршрутов, но и нашла новые. Беларусь, напомнил А.Головизнин, по бОльшей части переваливала удобрения через Клайпеду. Когда для нее Клайпеда закрылась, то белорусские удобрения поехали на Россию.

«Сейчас калийные удобрения в основном переваливаются через Бронку, чем создают проблемы для контейнерных линий, поскольку Бронка – крупнейший в Петербурге контейнерный терминал, самый глубоководный, но принимает ограниченное количество контейнеровозов», – добавил он.

«Минеральные удобрения растут и будут расти. В этом году эксперты говорят о потенциальном росте производства минеральных удобрений еще на 30 млн тонн в год. Боюсь, что эксперты несколько преувеличивают потенциал наших производителей удобрений. Думаю, что цифры будут поменьше. Кто-то говорит о дефиците мощностей по перевалке удобрений, я думаю, что при реализации тех проектов, которые сейчас находятся в стадии строительства, проектирования или предпроектных проработок, портовых мощностей для прироста экспорта удобрений точно хватит», — резюмировал А.Головизнин.

Фото: ИК Химтехнология