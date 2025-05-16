В Двинско-Печорском бассейне стартовала транспортировка древесины в плотах

Программа транспортировки древесины в плотах зимней сплотки стартовала на внутренних водных путях Двинско-Печорского бассейна. Путейцы ФБУ «Администрация Двинско-Печорского бассейна» проводят комплекс необходимых путевых работ, обеспечивая успешную доставку лесоматериалов от мест заготовки до предприятий переработки, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В 2025 году запланировано провести по Северной Двине и Вычегде около 390 тыс. куб. м древесных материалов. На сегодняшний день уже перевезено порядка 165,5 тыс. куб. м, что соответствует примерно 42% запланированного объема.

Традиционно программа начинается после прохождения ледохода и подъема уровней воды. Транспортировка лесовозных грузов в плотах и баржах является одним из ключевых направлений деятельности судоходства региона.

«Доставка каждого плота настоящая логистическая операция. Плот — сложная конструкция, размером примерно 330 на 60 м и осадкой полтора метра. Состоит из тысяч бревен, увязанных между собой. Плоты ведут буксиры, которые помогают маневрировать на изгибах северных рек, между опорами мостов и во время швартовки к месту стоянки», – говорится в пресс-релизе.

Снятие плотов с плотбищ и их доставка зависит от температурного режима, таяния снега и уровней воды в бассейне. Работа проводится при благоприятных гидрометеорологических условиях.

Фото: Росморречфлот