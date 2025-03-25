Новый мультимодальный сервис из Калининграда в Петербург

Калининградская железная дорога запустила новый сервис по доставке грузов до Санкт-Петербурга железнодорожно-паромным сообщением, сообщает пресс-служба КЖД.

«Мультимодальный транспортно-логистический продукт по доставке грузов до станции Санкт-Петербург-Финляндский и в обратном направлении заработал на Калининградской магистрали. Его внедрение обеспечит стабильный грузопоток в/из самого западного региона России, а также позволит оптимально использовать мощности морских железнодорожных паромов по перевозке подвижного состава», — говорится в пресс-релизе.

Продукцию и товары, перевозимые автотранспортом, предлагается перегружать в крытые вагоны и далее отправлять с использованием железнодорожно-паромной линии Балтийск – Усть-Луга до станции Санкт-Петербург-Финляндский, по необходимости с дальнейшим использованием терминально-складской инфраструктуры.

Примерные сроки доставки грузов составят от 10 до 20 дней.

Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года и подтвердили эффективность такой логистической схемы.

В КЖД отмечают, новый сервис был представлен на заседании регионального координационного совета по вопросам повышения эффективности железнодорожных перевозок, прошедшем с участием представителей органов власти и бизнес-сообщества Калининградской области.

Фото: КЖД