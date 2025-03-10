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Горячая линия для морячек
10.03.2025

Горячая линия для морячек

    • Пока все прогрессивное и не очень человечество праздновало день рождения Клары Цеткин и Розы Люксембург, международная морская благотворительная организация Sailors’ Society запустила круглосуточную горячую линию для курсантов и членов экипажей женского пола.

    Теперь женщины на борту могут конфиденциально поговорить с другими женщинами, сотрудницами Sailors’ Society, и получить эмоциональную поддержку, помощь в кризисных ситуациях, а также контакты коллег и групп поддержки.

    По данным IMO и Международной ассоциации женщин в морской индустрии и торговле (Women’s International Shipping & Trading Association – WISTA), женщин среди плавсостава всего около 2%, и в основном они заняты в сегменте круизного судоходства.

    «Работать в море в принципе сложно, а для женщины – исключительно сложно, и мы понимаем, что женщине порой проще говорить с другой женщиной. Эта горячая линия вкупе с нашими женскими группами поддержки позволяет им получить помощь от других женщин, которые знают, что они испытывают», – пояснила CEO Sailors’ Society Сара Бааде.

    Финансирует работу горячей линии страховая компания Skuld.

    По данным исследования IMO и Международной ассоциации женщин в морской индустрии и торговле (Women’s International Shipping & Trading Association – WISTA), которые приводит Splash24/7, женщин среди плавсостава всего около 2%, и в основном они заняты в сегменте круизного судоходства.

    Фото: Sailors’ Society


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