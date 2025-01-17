Плавучая атомная теплоэлектростанция на Чукотке выработала первый миллиард киловатт-часов

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выработала для изолированной сети Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского АО первый миллиард киловатт-часов, сообщает пресс-служба «Росатома»

В настоящее время доля генерации плавучей атомной теплоэлектростанции в Чаун-Билибинском (охватывает западную Чукотку и пос. Черский в Якутии) энергоузле Чукотки превышает 60 %. ПАТЭС ежегодно наращивает выработку и в каждом из последних прошедших годов перевыполняла государственное задание ФАС.

«Для ПАТЭС минувший год стал знаковым – успешно завершилась первая в истории станции топливная кампания. В условиях Арктики – это вызов, и мы с ним справились. Одна из особенностей нашей работы заключается в том, что часть персонала трудится вахтовым методом, другая его часть находится за 5 000 км на «континентальной» части России, а третья – постоянно пребывает в Певеке. Надо отметить, что нестандартность подходов в работе является неотъемлемым спутником проекта ПАТЭС с самого его основания.», – заявила Наталья Тарасова, заместитель директора по управлению персоналом ПАТЭС.

Напомним, плавучая атомная теплоэлектростанция была введена в промышленную эксплуатацию весной 2020 года.

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов», оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/час. Длина ПЭБ «Академик Ломоносов» составляет 140 м, ширина – 30 м, водоизмещение – 21,5 тыс. тонн. Расчетный срок службы – 40 лет.

Фото: «Росатом»