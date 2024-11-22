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«Арктические проекты 2024»
22.11.2024

«Арктические проекты 2024»

    • 12-й деловой форум «Арктические проекты – сегодня и завтра» состоится в столице Поморья 28–29 ноября. Организатором мероприятия традиционно выступает ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» при поддержке Правительства Архангельской области.

    К участию в форуме приглашены представители крупнейших российских нефтегазовых операторов, транспортно-логистических и судоходных компаний, федеральных министерств и ведомств, руководители региональных предприятий, а также отраслевые эксперты и редакторы федеральных СМИ. Всего ожидается прибытие более 250 делегатов из разных частей России.

    В ходе мероприятия гости обсудят перспективы мирового рынка углеводородов, развитие грузовой базы в российской Арктике, реализацию ключевых проектов нефтегазового и горнорудного комплекса на территории Арктической зоны, развитие морской и береговой инфраструктуры, модернизацию и строительство флота, внедрение новых технологических решений на базе отечественных разработок.

    Программа форума включает стратегические и экспертные сессии по темам:

    • Добыча полезных ископаемых в Российской Арктике: состояние отраслей и актуальные тенденции рынков
    • Развитие промышленности и транспортной системы в Российской Арктике
    • Строительство инфраструктуры и технологические решения для арктических проектов
    • Развитие судостроительной промышленности России: арктический вектор

    Также в структуру мероприятий форума войдёт выездное совещание секции по вопросам законодательного регулирования развития Северного морского пути, развития Арктики при участии российских компаний по программе импортозамещения и инноваций Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике.

    Деловая программа форума также насыщенна B2B-встречами с операторами арктических проектов, в том числе по вопросам развития инфраструктуры Архангельского транспортного узла. Делегатам будет предложена и культурная программа.

    Форум «Арктические проекты – сегодня и завтра» проводится ежегодно с 2013 года и заслужил статус востребованной площадки для обсуждения широкого круга проблем и вопросов, с которыми сталкиваются компании, ведущие хозяйственную деятельность в Арктической зоне.

    Регистрация на форум 2024 года уже открыта. Уточнить условия, программу и список участников можно в офисе ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие»:

    +7 (8182) 28-69-30


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