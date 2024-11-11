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FREIGHTMarket демонстрационная версия
11.11.2024

FREIGHTMarket демонстрационная версия

    • FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

    Здесь вы можете ознакомиться с демоверсией сервиса FREIGHTMarket, оценить его пользу, удобство и необходимость для решения задач вашей компании.

    Демоверсия содержит ограниченный набор данных. 

    Несколько важных моментов:

    • работайте с сервисом в режиме полного окна – для этого нажмите кнопку FREIGHTMarket демонстрационная версия в правом нижнем углу окна
    • сервис содержит 3 страницы, переключение между которыми осуществляется иконками FREIGHTMarket демонстрационная версия и FREIGHTMarket демонстрационная версия в нижней части окна:
      • 1 страница – ставки линий
      • 2 страница – вместимость сервисов и судозаходы
      • 3 страница – вместимость флота

    Как пользоваться сервисом можно посмотреть тут.

    Сервис FREIGHTMarket демоверсия:

    Полная версия сервиса доступна нашим подписчикам.

    Все вопросы по сервису и вариантам подписки вы можете задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26

    Подписаться на сервис FREIGHTMarket

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