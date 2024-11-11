FREIGHTMarket демонстрационная версия

FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по 20 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 209 зарубежных портов.

Здесь вы можете ознакомиться с демоверсией сервиса FREIGHTMarket, оценить его пользу, удобство и необходимость для решения задач вашей компании.

Демоверсия содержит ограниченный набор данных.

Несколько важных моментов:

– работайте с сервисом в режиме полного окна – для этого нажмите кнопку в правом нижнем углу окна

в правом нижнем углу окна – сервис содержит 3 страницы, переключение между которыми осуществляется иконками и в нижней части окна: 1 страница – ставки линий 2 страница – вместимость сервисов и судозаходы 3 страница – вместимость флота

и в нижней части окна:

Как пользоваться сервисом можно посмотреть тут.

Сервис FREIGHTMarket демоверсия:

Полная версия сервиса доступна нашим подписчикам.

Все вопросы по сервису и вариантам подписки вы можете задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26