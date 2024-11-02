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Забастовка докеров в Канаде
02.11.2024

Забастовка докеров в Канаде

    • После забастовки докеров в США подобная угроза нависла над портами восточного и западного побережья Канады.

    Как сообщает Splash24/7, операторы портов в Британской Колумбии получили предупреждения о забастовке от профсоюза, в который входят порядка 700 сотрудников.

    По информации Ассоциации работодателей морского судоходства Британской Колумбии (BCMEA), если забастовка начнется, это произойдет в понедельник в 8 утра.

    В местном отделении профсоюза портовых и складских работников (International Longshore and Warehouse – ILWU) заявили, что докеры откажутся от сверхурочной работы и внедрения технологических изменений, если к понедельнику не удастся достичь нового колдоговора.

    По словам руководителя местного отделения ILWU Франка Морены, профсоюзы готовы вернуться за стол переговоров немедленно. До этого стороны вели переговоры на этой неделе в течение трех дней с участием федерального посредника.

    Тем временем, на двух терминалах в Монреале в четверг уже началась бессрочная забастовка после того, как переговоры о новом трудовом соглашении зашли в тупик.

    Два терминала, на которых бастуют докеры, находятся под управлением Termont и в сумме переваливают около 40% всего контейнерооборота порта – и порядка 15% всего грузопотока через Монреаль.

    Фото: Shipspotting / Dennis J. Dubinsky


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