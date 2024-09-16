Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ренессанс российской контейнерной логистики
16.09.2024

Ренессанс российской контейнерной логистики

    • 10-11 сентября в конгресс-центре отеля «Radisson Collection SPA&Resort 5*» в Сочи состоялся XIV Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2024».

    В форуме традиционно приняли участие крупные операторы подвижного состава, морские перевозчики, транспортно-экспедиционные компании и грузовладельцы России, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, Турции и других стран.

    Программа мероприятия включала в себя пленарную дискуссию, стратегическую и две практические сессии, а также парусную регату и торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Экспедитор года».

    Участники конференции обсудили текущую ситуацию в логистике – куда привел 2024 год российский грузовой рынок, трансформацию контейнерного рынка и международную транспортную интеграцию, вопросы ВЭД, а также дефицит кадров, будущее искусственного интеллекта в логистике и другие актуальные для отрасли вопросы.

    Выступая в пленарной дискуссии «Большая Евразия: возможности для транспортной интеграции», вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков отметил, что основной рост показывают транзитные контейнерные перевозки (92% прирост в августе 2024 года по отношению к августу 2023 года) – за счет ситуации в Красном море. Все остальное сегменты на данный момент «стагнируют».

    Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону  ТГ FESCO Герман Маслов высказал мнение, что не стоит рассматривать Восточный полигон как ключевую проблему, сдерживающую дальнейший рост контейнерных перевозок. «Нам нужно принять эту проблему и смотреть на другие варианты перевозок. С введением санкций в 2022 году, например, все искали варианты решения проблем. И успешно их находили. Ни одна из компаний не ушла с рынка, никто не разорился», – подчеркнул он.

    Как отметил генеральный директор ООО «Фининвест» Александр Кахидзе, на фоне «сложностей» на Восточном полигоне все большее значение приобретают мультимодальные перевозки. Кроме того, актуальными для решения вопроса с вывозом контейнеров из дальневосточных портов остаются технологии удлиненных контейнерных поездов и вывоза контейнеров в полувагонах.

    Ключевые выводы экспертов по итогам проведенных дискуссий:

    • Все спикеры едины во мнении и достаточно оптимистично смотрят в будущее: план в 12 млн. TEU к 2030-му реалистичен и достижим. По оценкам экспертов, в 2024 год рынок контейнерных перевозок покажет рост в 6-7%, однако уже в 2025 году ситуация будет выравниваться и прогнозируется прирост на уровне 10-11%.
    • Необходимы бОльшие вложения в железнодорожную инфраструктуру, в том числе нужны «более агрессивные инвестиции со стороны государства».
    • Важно активно развивать новые технологии контейнерных перевозок, в первую очередь удлиненных контейнерных поездов.
    • Российской логистике нужно уходить в геоэкспансию, открывая новые морские сервисы на новых направлениях, поскольку железнодорожная инфраструктура уже «выбрала» себя.

    Партнерами форума выступили компании ООО «Тетра Транс», ТОО «Express Trans Service», Container Deshevo, GQ Logistics.  Деловая программа была подготовлена при поддержке Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам и Евразийского Союза участников железнодорожных грузовых перевозок.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2024
    Морские перевозчики охотятся за дополнительным тоннажем
    Морским перевозчикам, несмотря на то, что в этом году уже введено в строй новых […]
    глобальные контейнерные линииКонтейнерные перевозкиКрасное моренехватка
    0
    13.08.2024
    Большая Евразия: возможности для транспортной интеграции
    Возможности международной интеграции и новые маршруты контейнерной логистики станут ключевыми темами деловой повестки XIV-го […]
    Единый слет экспедиторовКонференцияЛогистика
    0
    13.03.2024
    Контейнерные перевозки по железной дороге к 2030 году вырастут на 30%
    Целевые показатели предыдущих периодов по модернизации железнодорожной инфраструктуры выполнены в полном объеме. Об этом […]
    Грузоперевозкижд инфраструктураЖелезная дорогаКонтейнерные перевозки
    0
    28.05.2024
    Иранские контейнеровозы продолжают регулярно заходить в порты ЕС
    Несмотря на санкции
    ЕвросоюзИранКонтейнерные перевозкиСанкции
    0
    17.04.2024
    Амур Гаджиев: «Турецкое руководство благосклонно относится к наращиванию российско-турецкого взаимодействия»
    Предприниматели из России и Турции обсудили перспективы развития деловых отношений между странами В Москве […]
    Единый слет экспедиторовКонференцияСинергияТурция
    0
    08.08.2024
    Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2024
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам 4 месяцев 2024 года составил 73,6 […]
    Только для подписчиков
    2024глобальный контейнерный рынокКонтейнерные перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.09.2024 Рейтинг морских линейных операторов в РФ
    17.09.2024 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2024
    16.09.2024 Как «расшить» Восточный полигон для контейнеров
    16.09.2024 Ренессанс российской контейнерной логистики
    16.09.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2024
    13.09.2024 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2024
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •