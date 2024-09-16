Ренессанс российской контейнерной логистики

10-11 сентября в конгресс-центре отеля «Radisson Collection SPA&Resort 5*» в Сочи состоялся XIV Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2024».

В форуме традиционно приняли участие крупные операторы подвижного состава, морские перевозчики, транспортно-экспедиционные компании и грузовладельцы России, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, Турции и других стран.

Программа мероприятия включала в себя пленарную дискуссию, стратегическую и две практические сессии, а также парусную регату и торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Экспедитор года».

Участники конференции обсудили текущую ситуацию в логистике – куда привел 2024 год российский грузовой рынок, трансформацию контейнерного рынка и международную транспортную интеграцию, вопросы ВЭД, а также дефицит кадров, будущее искусственного интеллекта в логистике и другие актуальные для отрасли вопросы.

Выступая в пленарной дискуссии «Большая Евразия: возможности для транспортной интеграции», вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков отметил, что основной рост показывают транзитные контейнерные перевозки (92% прирост в августе 2024 года по отношению к августу 2023 года) – за счет ситуации в Красном море. Все остальное сегменты на данный момент «стагнируют».

Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону ТГ FESCO Герман Маслов высказал мнение, что не стоит рассматривать Восточный полигон как ключевую проблему, сдерживающую дальнейший рост контейнерных перевозок. «Нам нужно принять эту проблему и смотреть на другие варианты перевозок. С введением санкций в 2022 году, например, все искали варианты решения проблем. И успешно их находили. Ни одна из компаний не ушла с рынка, никто не разорился», – подчеркнул он.

Как отметил генеральный директор ООО «Фининвест» Александр Кахидзе, на фоне «сложностей» на Восточном полигоне все большее значение приобретают мультимодальные перевозки. Кроме того, актуальными для решения вопроса с вывозом контейнеров из дальневосточных портов остаются технологии удлиненных контейнерных поездов и вывоза контейнеров в полувагонах.

Ключевые выводы экспертов по итогам проведенных дискуссий:

Все спикеры едины во мнении и достаточно оптимистично смотрят в будущее: план в 12 млн. TEU к 2030-му реалистичен и достижим. По оценкам экспертов, в 2024 год рынок контейнерных перевозок покажет рост в 6-7%, однако уже в 2025 году ситуация будет выравниваться и прогнозируется прирост на уровне 10-11%.

Необходимы бОльшие вложения в железнодорожную инфраструктуру, в том числе нужны «более агрессивные инвестиции со стороны государства».

Важно активно развивать новые технологии контейнерных перевозок, в первую очередь удлиненных контейнерных поездов.

Российской логистике нужно уходить в геоэкспансию, открывая новые морские сервисы на новых направлениях, поскольку железнодорожная инфраструктура уже «выбрала» себя.

Партнерами форума выступили компании ООО «Тетра Транс», ТОО «Express Trans Service», Container Deshevo, GQ Logistics. Деловая программа была подготовлена при поддержке Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам и Евразийского Союза участников железнодорожных грузовых перевозок.