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Перевозка отходов
22.08.2024

Перевозка отходов

    • Список промышленных и бытовых отходов содержит более девяти тысяч наименований, но это только классификация. Под одним названием может быть множество веществ. Отходы делятся на пять классов. Около пятисот наименований составляют отходы 1 и 2 классов опасности. Практически все они являются опасными грузами.

    Например, ежегодно автомобили только в Москве дают в качестве отходов около 8 тыс. тонн свинцово-кислотных аккумуляторов и 1 тыс. тонн масляных фильтров, которые относятся к опасным грузам.

    Некоторые отходы, казалось бы, являющиеся одним и тем же веществом, могут при этом относиться к различным номерам ООН или даже классам. И от этого зависят условия перевозки и возможная административная ответственность. Так, отход «Растворы травления меди на основе серной кислоты отработанные» требует дополнительного исследования: если раствор состоит в основном из медного купороса, то это класс 9 – «вещества, опасные для окружающей среды», а если концентрация серной кислоты значительна, то уже класс 8 – «коррозионные вещества».

    Часть отходов, которые являются опасными грузами, при соблюдении определенных условий, можно перевозить без соблюдения всех или некоторых требований ДОПОГ, но для этого необходимо соблюдение ряда условий.

    Разобраться в этих вопросах, повысить свой уровень осведомленности о законодательных требованиях перевозки отходов и получить практические советы по перевозке вы сможете на очередном бесплатном вебинаре экспертного центра «Опасник» 28 августа в 10.00 (мск).

    Фото: Опасник


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