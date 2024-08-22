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Китай субсидирует обновление флота национальным судовладельцам
22.08.2024

Китай субсидирует обновление флота национальным судовладельцам

    • Китай вводит меры по стимулированию обновления флота каботажных и речных судов отечественных судовладельцев.

    Как сообщает Splash24/7, в соответствии с новой политикой утилизации, обнародованной в этом месяце, старые суда, удовлетворяющие установленным требованиям, можно будет прожать на слом по цене 140 долларов за тонну.

    При этом предпочтение будет отдаваться субсидированию приобретения новых судов, работающих на альтернативных видах топлива.

    Субсидии будут действовать до конца 2028 года.

    Как отмечает Splash, в течение этого лета в КНР были разработаны подобные субсидии для стимулирования обновления и в других отраслях.

    Фото: Shipspotting / lys


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