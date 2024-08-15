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Первый контейнерный поезд из Уланчаба (Китай) в Нижнекамск
15.08.2024

Первый контейнерный поезд из Уланчаба (Китай) в Нижнекамск

    • 9 августа из китайского города Уланчаб, расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия, отправился контейнерный поезд в Нижнекамск, сообщает информационное агентство Xinhua.

    55 TEU с бытовой техникой китайского бренда Haier общей стоимостью 27,54 млн юаней (3,84 млн долларов) были отправлены из Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай – ШОС» в Циндао (провинция Шаньдун). После перегрузки в грузовой поезд Китай – Европа в Уланчабе состав пройдет через КПП Эрэн-Хото в Монголию и прибудет в Татарстан примерно через 12 дней.

    Открытие нового железнодорожного маршрута позволит расширить объем перевозок товаров между автономным районом Внутренняя Монголия, странами ШОС и странами-участницами инициативы «Один пояс, один путь».

    Уланчаб расположен в центральной части АР Внутренняя Монголия, примерно в 300 км от Эрэн-Хото, крупнейшего сухопутного КПП на границе Китая с Монголией.

    С начала 2016 года количество отправленных из Уланчаба грузовых поездов Китай – Европа достигло 777. Был открыт 21 маршрут Китай – Европа, который связывает город с Москвой, Ташкентом, Дуйсбургом и еще 15 городами других стран.

    Фото: Xinhua


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