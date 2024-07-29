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Спикеры конференции «Реки Сибири/ Речные перевозки России 2024» в Омске
29.07.2024

Спикеры конференции «Реки Сибири/ Речные перевозки России 2024» в Омске

    • 5 сентября на площадке конференции «Речные перевозки России: реки Сибири 2024»  в Омске выступят эксперты из ФБУ Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, Союза транспортников России, Межрегионфлота, Северречфлота, Ассоциации судовладельцев Западной Сибири, Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, Иртышского пароходства, Омского ССРЗ, Тобольского ССРЗ и др.

    «Речные перевозки России: реки Сибири 2024» – мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка грузовых и пассажирских перевозок по внутренним водным путям Сибири, российского Севера и сопредельных регионов.

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Генеральный информпартнер – ГК “МЕЖРЕГИОНФЛОТ”

    При поддержке:

    • Союза транспортников России
    • Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири
    • Ассоциации судовладельцев Западной Сибири

    Внутренние водные пути Обь-Иртышского, Амурского, Енисейского и Ленского бассейнов – основные транспортные артерии российского Севера и Сибири. На фоне переориентации промышленных грузопотоков, тенденций импортозамещения важность восстановления и развития речной инфраструктуры растет с каждым годом. Ключевую роль играет также оптимизация транспортно-логистических процессов и государственно-частное партнерство в условиях ограниченной транспортной доступности северных регионов, обмеления рек, а также короткого периода навигации во всех перечисленных бассейнах.

    В рамках программы конференции ожидаются доклады ведущих специалистов внутреннего водного транспорта, дискуссии и общение в неформальной атмосфере фуршета после деловой части мероприятия.

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!


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