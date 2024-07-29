Спикеры конференции «Реки Сибири/ Речные перевозки России 2024» в Омске

5 сентября на площадке конференции «Речные перевозки России: реки Сибири 2024» в Омске выступят эксперты из ФБУ Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, Союза транспортников России, Межрегионфлота, Северречфлота, Ассоциации судовладельцев Западной Сибири, Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, Иртышского пароходства, Омского ССРЗ, Тобольского ССРЗ и др.

«Речные перевозки России: реки Сибири 2024» – мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка грузовых и пассажирских перевозок по внутренним водным путям Сибири, российского Севера и сопредельных регионов.

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Генеральный информпартнер – ГК “МЕЖРЕГИОНФЛОТ”

При поддержке:

Союза транспортников России

Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири

Ассоциации судовладельцев Западной Сибири

Внутренние водные пути Обь-Иртышского, Амурского, Енисейского и Ленского бассейнов – основные транспортные артерии российского Севера и Сибири. На фоне переориентации промышленных грузопотоков, тенденций импортозамещения важность восстановления и развития речной инфраструктуры растет с каждым годом. Ключевую роль играет также оптимизация транспортно-логистических процессов и государственно-частное партнерство в условиях ограниченной транспортной доступности северных регионов, обмеления рек, а также короткого периода навигации во всех перечисленных бассейнах.

В рамках программы конференции ожидаются доклады ведущих специалистов внутреннего водного транспорта, дискуссии и общение в неформальной атмосфере фуршета после деловой части мероприятия.

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!