Перевозки в автоцистернах и танк-контейнерах: перспективы рынка

Структура контейнерных перевозок в России изменилась за последние два года — прежде всего растёт доля внутренних перевозок, следует из данных Аналитического хаба Сбербанка. Если ещё три года назад самой популярной схемой контейнерных перевозок была «автотранспорт + порт» (53%), то с 2022 года её доля снизилась до 37%, а доля поставок через железнодорожные пограничные переходы выросла с 18% до 33% и продолжила расти в 2023 году.

Рост объёма контейнерных перевозок в России в 2023 году и переориентация на восток потребовали строительства новых терминалов, преимущественно железнодорожных. За два года количество логистических терминалов увеличилось до 153, почти половина из них формирует контейнерные поезда. Благодаря этому перевозки контейнеров в 2023 году выросли на 14% к предыдущему году — до 7,4 млн TEU. Самые большие объёмы контейнерных перевозок опасных грузов приходятся на химикаты, сжиженные газы, топливо.

Один из аспектов контейнерных автоперевозок (сжиженные охлажденные газы) будет затронут на нашем вебинаре 18 июля (регистрация обязательна: https://opasnik.ru/events/409002/).

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Фото: Опасник