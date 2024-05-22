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Атомный ледокол «Вайгач» выполнил противозаторные работы на Енисее
22.05.2024

Атомный ледокол «Вайгач» выполнил противозаторные работы на Енисее

    • 21 мая атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» завершил комплекс противопаводковых мероприятий на реке Енисей и вывел из порта Дудинка теплоход «Турухан», сообщает пресс-служба «Атофлота».

    Экипаж обеспечил разрушение старых ледовых каналов, выполнил противозаторные прорези и проложил дополнительные ледовые каналы на участках реки, чтобы избежать ледовых заторов и повреждений инфраструктуры порта Дудинка.

    «Экипаж атомохода «Вайгач» успешно справился с поставленными задачами, – отметил советник генерального директора ФГУП «Атомфлот» Андрей Теницкий. – Команде предстояло сделать прорези в районе островов Леонтьевский-Никитинский, проложить дополнительные ледовые каналы по створу реки Сухая Дудинка и от порта Дудинка вверх по течению реки Енисей вокруг Ситковских островов».

    С 20 по 21 мая противозаторные работы с привлечением атомного ледокола проводились по заявке администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

    «Техника противозаторных работ отработана годами атомоходами типа «Таймыр». Сначала закрывается порт Дудинка, после чего из реки выводятся все суда. С достижением уровня воды отметки 7,5-8 метров, атомный ледокол приступает к прокладке дополнительных каналов и прорезей со взломом снежно-ледовой дороги. Такие работы позволяют избегать ледовых заторов и поднятия воды выше опасных отметок», – говорится в сообщении.

    Фото: «Атомфлот»


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