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Первый в мире атомный ледокол «Ленин» пройдет доковый ремонт
29.05.2024

Первый в мире атомный ледокол «Ленин» пройдет доковый ремонт

    • Первое в мире судно с ядерной энергетической установкой атомный ледокол «Ленин», пройдет плановый доковый ремонт, сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

    5 мая 2009 года атомный ледокол «Ленин» пришвартовался в центре города Мурманска у морского вокзала, и сегодня на его базе действует Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот» (входит в Госкорпорацию «Росатом»).

     «Постановка в плавдок связана с обязательным предъявлением судна в доке Российскому морскому регистру судоходства, – рассказал главный инженер ФГУП «Атомфлот» Владимир Кондратьев. – Подобное освидетельствование ледокол должен проходить каждые 10 лет».

    «Последний раз атомный ледокол «Ленин» стоял в доке в 2013 году. В прошлом году мы согласовали перенос работ, – отметил В.Кондратьев. – Сейчас нам предстоит выполнить покраску подводной, надводной частей корпуса, а также рубки ледокола».

    Он добавил, что также будет произведен осмотр корпусных цистерн и донно-бортовой арматуры. В случае необходимости нам предстоит обеспечить ремонт».

    Работы запланированы с 15 июня по 25 июля. На это время атомоход будет закрыт для экскурсий.

    Атомный ледокол «Ленин» был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде в 1956-1959 годах в введен в эксплуатацию 3 декабря 1959 года.

    Фото: Атомфлот


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