Первый в мире атомный ледокол «Ленин» пройдет доковый ремонт

Первое в мире судно с ядерной энергетической установкой атомный ледокол «Ленин», пройдет плановый доковый ремонт, сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

5 мая 2009 года атомный ледокол «Ленин» пришвартовался в центре города Мурманска у морского вокзала, и сегодня на его базе действует Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот» (входит в Госкорпорацию «Росатом»).

«Постановка в плавдок связана с обязательным предъявлением судна в доке Российскому морскому регистру судоходства, – рассказал главный инженер ФГУП «Атомфлот» Владимир Кондратьев. – Подобное освидетельствование ледокол должен проходить каждые 10 лет».

«Последний раз атомный ледокол «Ленин» стоял в доке в 2013 году. В прошлом году мы согласовали перенос работ, – отметил В.Кондратьев. – Сейчас нам предстоит выполнить покраску подводной, надводной частей корпуса, а также рубки ледокола».

Он добавил, что также будет произведен осмотр корпусных цистерн и донно-бортовой арматуры. В случае необходимости нам предстоит обеспечить ремонт».

Работы запланированы с 15 июня по 25 июля. На это время атомоход будет закрыт для экскурсий.

Атомный ледокол «Ленин» был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде в 1956-1959 годах в введен в эксплуатацию 3 декабря 1959 года.

Фото: Атомфлот