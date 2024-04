“K” Line поставит на балкеры двигатели на аммиаке

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) подписала меморандум о взаимопонимании с ITOCHU Corporation, Nihon Shipyard Co., Ltd., MAN Energy Solutions, Mitsui E&S Co., Ltd. и NS United Kaiun Kaisha, Ltd. о совместной работе по коммерциализации судов, работающих на аммиаке.

Как сообщили SeaNews в “K” Line, меморандум предполагает, что, прежде чем переходить к коммерческим масштабам, в рамках пилотного проекта двигатели на аммиаке производства MAN будут поставлены на балкеры дедвейтом 200 тыс. тонн, построенные на верфи Nihon Shipyard. В ходе эксплуатации этих судов должны быть накоплены операционные данные для дальнейшего развития проекта.

Аммиак, отметили в “K” Line, все более приобретает популярность в качестве ключевого вида судового топлива с нулевым уровнем выбросов, и разработка и вывод на коммерческие рельсы двигателей, работающих на аммиаке, является первоочередным условием для широкого использования судов на аммиаке.

Фото: “K” Line