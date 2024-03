“K” Line и Tokyo Gas изучат возможности морской перевозки сжиженного СО2

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line) достигла договоренности с Tokyo Gas CO., LTD о проведении совместного исследования морской перевозки сжиженного природного газа в рамках его уловления и хранения.

Японское правительство считает уловление и хранение углекислого газа одним из перспективных методов достижения углеродной нейтральности и намерено к 2050 году достичь объемов закладки на хранение от 120 до 240 млн тонн углекислого газа в год.

“K” Line и Tokyo Gas намерены провести моделирование морской транспортировки сжиженного углекислого газа, уловленного в районе Токийской метрополии, к различным местам хранения в Японии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Партнеры также намерены изучить экономическую целесообразность и технологию перевозки сжиженного углекислого газа судами.

Фото: K Line