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Первые в мире Aframax’ы на аммиаке
24.04.2024

Первые в мире Aframax’ы на аммиаке

    • AET, танкерное подразделение малайзийской группы MISC, подписала контракты на строительство двух танкеров типоразмера Aframax с Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd (DSIC), подразделением China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

    Суда будут оснащены двухтопливными двигателями, способными работать, помимо традиционного топлива, на аммиаке.

    Как подчеркнули в MISC, это будут первые в мире Aframax’ы, использующие в качестве бункерного топлива аммиак.

    Одновременно AET подписала договоры тайм-чартера на эти суда с фрахтователем, PETCO Trading Labuan Company Ltd.

    Финансовые и технические подробности контрактов не раскрываются.

    В MISC заявили, что намерены продолжать продвигать создание экосистемы для использования аммиака в качестве бункерного топлива в сотрудничестве с партнерами-единомышленниками.

    В частности, обучать моряков безопасному управлению судами нового поколения планируется в кооперации с академией Akademi Laut Malaysia (ALAM).

    Фото: MISC


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