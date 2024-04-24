Первые в мире Aframax’ы на аммиаке

AET, танкерное подразделение малайзийской группы MISC, подписала контракты на строительство двух танкеров типоразмера Aframax с Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd (DSIC), подразделением China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Суда будут оснащены двухтопливными двигателями, способными работать, помимо традиционного топлива, на аммиаке.

Как подчеркнули в MISC, это будут первые в мире Aframax’ы, использующие в качестве бункерного топлива аммиак.

Одновременно AET подписала договоры тайм-чартера на эти суда с фрахтователем, PETCO Trading Labuan Company Ltd.

Финансовые и технические подробности контрактов не раскрываются.

В MISC заявили, что намерены продолжать продвигать создание экосистемы для использования аммиака в качестве бункерного топлива в сотрудничестве с партнерами-единомышленниками.

В частности, обучать моряков безопасному управлению судами нового поколения планируется в кооперации с академией Akademi Laut Malaysia (ALAM).

Фото: MISC