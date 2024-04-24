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«Дело» прорабатывает проект контейнерного терминала на Шри-Ланке
24.04.2024

«Дело» прорабатывает проект контейнерного терминала на Шри-Ланке

    • Председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв принял участие во встрече Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с делегацией из Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка во главе с первым заместителем министра обороны Шри-Ланки К.Гунаратне. Мероприятие прошло на площадке международной конференции по безопасности, состоявшейся в Санкт-Петербурге. 

    Как сообщили SeaNews в группе, на встрече обсуждались, в частности, вопросы укрепления двусторонних отношений. Сергей Шишкарёв рассказал о проекте создания транспортного хаба на Шри-Ланке, который прорабатывает ГК «Дело». Речь идёт о строительстве в глубоководном порту Хамбантота нового контейнерного терминала пропускной способностью до 10 млн TEU.

    Председатель Совета директоров ГК «Дело» также провёл двусторонние переговоры с Камалом Гунаратне, где стороны предметно обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры на острове. С.Шишкарёв поделился планами оценить грузопотоки, которые могут идти через Шри-Ланку, в том числе в сообщении с иранским портом Бендер-Аббас в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг».

    «Мы считаем, что Шри-Ланка может стать транспортным хабом для международной торговли, трансшипмента. Проект, который мы рассматриваем, связан не только с взаимной торговлей между странами, но и с дополнительными возможностями для транзитной перевалки грузов», – сказал он.

    По словам К.Гунаратне, Шри-Ланка хотела бы присоединиться к БРИКС+. «Такое участие обеспечит нам транспортную, продовольственную и экономическую безопасность», – заявил он, подчеркнув широкие возможности для плодотворного сотрудничества.

    Стороны договорились перейти к детальному обсуждению перспектив и условий проекта создания транспортного хаба.

    Фото: Lanka Business online


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