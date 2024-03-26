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Изменение границ порта Калининград
26.03.2024

Изменение границ порта Калининград

    • Распоряжением Правительства России №3229-р от 16 ноября 2023 года внесены изменения в границы морского порта Калининград, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

    Корректировки связаны с уточнением границ участка № 14 в части земель морского порта Калининград с учетом проводимой правительством Калининградской области работы по созданию комфортной городской среды и благоприятных условий для жизни в регионе, развитию туризма и благоустройству территорий, в том числе в бывших промышленных зонах, подлежащих ревитализации.

    Как поясняют в «Росморпорте», на территории участка № 14 после корректировок, связанных с исключением из границ морского порта Калининград территории бывшего Калининградского судостроительного завода «Балтика», включающей участки под причалами № 1-10 и 2 доковыми причалами, будет располагаться лишь причал ЦПР, предназначенный для перевалки сыпучих грузов.

    Кроме того, в связи с неиспользованием в целях торгового мореплавания из границ территории морского порта Калининград исключены два участка, № 12 и № 16, в части земель морского порта.

    Изменение границ порта КалининградИзменение границ порта Калининград

    Схемы: ФГУП «Росморпорт»

    Фото: catalog-photo


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