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Новые правила получения разрешения на автомобильные перевозки в Казахстане
20.03.2024

Новые правила получения разрешения на автомобильные перевозки в Казахстане

    • Министерство транспорта Республики Казахстан подготовило изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, сообщает Zakon.kz.

    В частности, Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении изложены в новой редакции.

    Правила распространяются на отечественных и иностранных перевозчиков, владеющих на праве собственности или на иных законных основаниях следующими автотранспортными средствами:

    • автобусами, микроавтобусами;
    • автотранспортными средствами (допустимый общий вес которых, включая прицеп, более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, более 3,5 тонн);
    • специализированными автомобилями (предназначенными для перевозки определенных видов грузов);
    • специальными автомобилями (предназначенными для выполнения различных, преимущественно нетранспортных, работ).

    Кроме этого, Министерство финансов Республики Казахстан приказом от 5 марта 2024 года изменило размеры платs за пропуск через государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди.

    Согласно поправкам, за проезд грузовых автомобилей, в том числе с прицепами, седельными тягачами, согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди, как и ранее, будут взимать 1 месячный расчетный показатель (МРП) (3692 тенге с 1 января 2024 года).

    За проезд указанных транспортных средств во внеочередном (ускоренном) порядке будут взимать 100 МРП (369 200 тенге с 1 января 2024 года).

    Приказ вступает в силу с 18 марта 2024 года.

    Ранее в Казахстане действовала следующая дифференциация оплаты в зависимости от срока проезда через границу:

    при проезде через границу в ускоренном порядке в течение 5 дней со дня оплаты – 50 МРП, а в случае проезда в течение 30 дней со дня оплаты – 100 МРП, пишет Zakon.kz.

    Фото: gov.kg


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