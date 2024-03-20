Новые правила получения разрешения на автомобильные перевозки в Казахстане

Министерство транспорта Республики Казахстан подготовило изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении, сообщает Zakon.kz.
В частности, Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении изложены в новой редакции.
Правила распространяются на отечественных и иностранных перевозчиков, владеющих на праве собственности или на иных законных основаниях следующими автотранспортными средствами:
- автобусами, микроавтобусами;
- автотранспортными средствами (допустимый общий вес которых, включая прицеп, более 6 тонн, или допустимая полезная нагрузка, включая прицеп, более 3,5 тонн);
- специализированными автомобилями (предназначенными для перевозки определенных видов грузов);
- специальными автомобилями (предназначенными для выполнения различных, преимущественно нетранспортных, работ).
Кроме этого, Министерство финансов Республики Казахстан приказом от 5 марта 2024 года изменило размеры платs за пропуск через государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди.
Согласно поправкам, за проезд грузовых автомобилей, в том числе с прицепами, седельными тягачами, согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди, как и ранее, будут взимать 1 месячный расчетный показатель (МРП) (3692 тенге с 1 января 2024 года).
За проезд указанных транспортных средств во внеочередном (ускоренном) порядке будут взимать 100 МРП (369 200 тенге с 1 января 2024 года).
Приказ вступает в силу с 18 марта 2024 года.
Ранее в Казахстане действовала следующая дифференциация оплаты в зависимости от срока проезда через границу:
при проезде через границу в ускоренном порядке в течение 5 дней со дня оплаты – 50 МРП, а в случае проезда в течение 30 дней со дня оплаты – 100 МРП, пишет Zakon.kz.
Фото: gov.kg