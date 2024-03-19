Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТрансРоссия 2024 1
19.03.2024

TransRussia начинает работу

    • Сегодня в Москве стартовала 28-я международная выставка транспортно-логистических услуг TransRussia, и мы делимся с вами первыми впечатлениями. 

    Мероприятие открывает пленарная сессия «Большая Евразия: экономическая и транспортная интеграция». Что обсудят участники? 

    • Перспективы и ограничения транспортных коридоров
    • Азиатский вектор в экономике ЕАЭС 
    • и другие вопросы. 

    Среди спикеров – представители Минтранса, РЖД, FESCO. 

    Куда дует ветер в российском логистике и какие трансформации она переживает, мы еще расскажем.

    А из первых наблюдений – на рынке появилось много новых компаний. Небольшие китайские перевозчики, которые раньше ютились на выставке по углам, теперь занимают достойные места и разворачивают целые экспозиции. На стендах участники явно не экономили, и это вселяет уверенность, что российский компании крепко стоят на ногах. 

    Кстати, по словам генерального секретаря Международного Координационного совета по трансъевразийским перевокам Геннадия Бессонова, это самая большая, выставка за все эти годы – она впервые занимает 2,5 павильона.

    Начинаем работу! Следите за нашими новостями, а сейчас представляем вашему вниманию первые фото.

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.02.2024
    VIII Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» CHEMICAL SC-2024
    Уважаемые коллеги! Партнеры! 28 марта 2024 в г. Москве, в Отеле Золотое Кольцо (ул. […]
    КонференцияЛогистик КоммуникейшнХимические грузы
    0
    01.02.2024
    V Международная практическая конференция «Shipping & Digital. Опыт 2024»
    V Международная практическая конференция «Shipping & Digital. Опыт 2024» – ежегодное транспортно-логистическое деловое мероприятие, […]
    Shipping & digitalКонференцияЦифровизацияШиппинг
    0
    19.01.2024
    Открыта регистрация на мероприятия «Опасные грузы-2025»
    Экспертный центр «Опасник» опубликовал годовую программу вебинаров цикла «Опасные грузы-2024». Традиционно в цикл войдут […]
    ВебинарКонференцияОпасникОпасные грузы
    0
    30.01.2024
    Конференция «СудостроениеRU 2024»
    СудостроениеRU 2024 – деловое мероприятие, в повестке дня которого рассматриваются наиболее важные вопросы судостроительной отрасли […]
    Viva ConsultКонференцияСудостроение
    0
    19.01.2024
    Международный контейнерный форум «ESE ASIA-2024»
    25-26 апреля 2024 года, в конгресс-центре «RIXOS», г.Алматы, состоится Международный контейнерный форум «ЕСЭ ASIA-2024», […]
    Единый слет экспедиторовКазахстанКонференция
    0
    14.02.2024
    Участники конференции «СудостроениеRU 2024» посетят «Красное Сормово»
    14 июня участники конференции «СудостроениеRU 2024» посетят завод «Красное Сормово»- одно из лидирующих предприятий […]
    Viva ConsultКонференцияКрасное СормовоСудостроение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2024 FESCO договорилась о развитии контейнерных перевозок с российскими партнерами
    19.03.2024 «РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»
    19.03.2024 Китайский партнер в проекте «Терминал Забайкальск»
    19.03.2024 FESCO повезет из Китая в Россию и СНГ автомобили и машинокомплекты HAIMA
    19.03.2024 FESCO и китайская «Кун Ронг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере жд контейнерных перевозок
    19.03.2024 Альфа-Банк даст кредит на строительство жд терминала в Забайкальске
    Госрегулирование Показать всё
    18.03.2024 Товары, ввозимые на территорию портовых ОЭЗ, подлежат таможенному декларированию
    18.03.2024 Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    14.03.2024 Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    06.03.2024 Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов
    06.03.2024 Границы морского порта Ванино расширили
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •