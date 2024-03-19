TransRussia начинает работу

Сегодня в Москве стартовала 28-я международная выставка транспортно-логистических услуг TransRussia, и мы делимся с вами первыми впечатлениями.

Мероприятие открывает пленарная сессия «Большая Евразия: экономическая и транспортная интеграция». Что обсудят участники?

Перспективы и ограничения транспортных коридоров

Азиатский вектор в экономике ЕАЭС

и другие вопросы.

Среди спикеров – представители Минтранса, РЖД, FESCO.

Куда дует ветер в российском логистике и какие трансформации она переживает, мы еще расскажем.

А из первых наблюдений – на рынке появилось много новых компаний. Небольшие китайские перевозчики, которые раньше ютились на выставке по углам, теперь занимают достойные места и разворачивают целые экспозиции. На стендах участники явно не экономили, и это вселяет уверенность, что российский компании крепко стоят на ногах.

Кстати, по словам генерального секретаря Международного Координационного совета по трансъевразийским перевокам Геннадия Бессонова, это самая большая, выставка за все эти годы – она впервые занимает 2,5 павильона.

Начинаем работу! Следите за нашими новостями, а сейчас представляем вашему вниманию первые фото.

Фото: SeaNews