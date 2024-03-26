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V Международная практическая конференция «Shipping & Digital. Опыт 2024»
26.03.2024

Заканчивается ранняя регистрация на «Shipping & digital. Опыт 2024»

    • 5 апреля заканчивается ранняя регистрация на V Международную практическую конференцию «Shipping & digital. Опыт 2024».

    Это ежегодное транспортно-логистическое деловое мероприятие, которое собирает участников из России, ближнего и дальнего зарубежья, чтобы решить актуальные практические вопросы грузоперевозок в разрезе новых трендов цифровизации отрасли.

    Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди», ИАА SeaNews

    Время и место проведения: 30 мая 2024, Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Петроконгресс», ул. Лодейнопольская, 5

    Работа транспортно-логистических компаний – это всегда новые задачи, которые приходится решать максимально оперативно. Однако в настоящее время перевозчикам, помимо привычного функционала, добавилось множество сложностей и ограничений, ставших результатами международных санкций.

    Многие компании уже успели приобрести новый опыт, освоили новые маршруты и грузы, сформировали тактику и стратегию ведения бизнеса в такой неординарной ситуации.

    Конференция «Shipping & digital. Опыт 2024» – это возможность поделиться найденными решениями, получить ответы на непростые вопросы из первых рук у специалистов из государственных и частных структур транспортной отрасли.

    Среди основных вопросов конференции:

    • Обзор грузоперевозок и маршрутов в период санкций.
    • Цифровизация транспортных коридоров.
    • Госрегулирование транспортной отрасли и нововведения в законодательстве.
    • ВЭД и юридическая практика для российских транспортных компаний в новых реалиях.
    • Электронные торговые площадки для транспортного сектора.
    • Оптимизация работы портов. Цифровизация грузовых терминалов.
    • Таможенный контроль транспортных средств и грузов в морских портах РФ в современных условиях.
    • Утилизация и утилизационный сбор.
    • Антикризисная стратегия в логистике: цифровой документооборот, особенности финансовых операций, страхование и безопасность в новых реалиях.
    • Кибербезопасность и защита данных.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по
    тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@vivaconsult.ru

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:2SDnjcbXcVE


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