Заканчивается ранняя регистрация на «Shipping & digital. Опыт 2024»

5 апреля заканчивается ранняя регистрация на V Международную практическую конференцию «Shipping & digital. Опыт 2024».

Это ежегодное транспортно-логистическое деловое мероприятие, которое собирает участников из России, ближнего и дальнего зарубежья, чтобы решить актуальные практические вопросы грузоперевозок в разрезе новых трендов цифровизации отрасли.

Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди», ИАА SeaNews

Время и место проведения: 30 мая 2024, Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Петроконгресс», ул. Лодейнопольская, 5

Работа транспортно-логистических компаний – это всегда новые задачи, которые приходится решать максимально оперативно. Однако в настоящее время перевозчикам, помимо привычного функционала, добавилось множество сложностей и ограничений, ставших результатами международных санкций.

Многие компании уже успели приобрести новый опыт, освоили новые маршруты и грузы, сформировали тактику и стратегию ведения бизнеса в такой неординарной ситуации.

Конференция «Shipping & digital. Опыт 2024» – это возможность поделиться найденными решениями, получить ответы на непростые вопросы из первых рук у специалистов из государственных и частных структур транспортной отрасли.

Среди основных вопросов конференции:

Обзор грузоперевозок и маршрутов в период санкций.

Цифровизация транспортных коридоров.

Госрегулирование транспортной отрасли и нововведения в законодательстве.

ВЭД и юридическая практика для российских транспортных компаний в новых реалиях.

Электронные торговые площадки для транспортного сектора.

Оптимизация работы портов. Цифровизация грузовых терминалов.

Таможенный контроль транспортных средств и грузов в морских портах РФ в современных условиях.

Утилизация и утилизационный сбор.

Антикризисная стратегия в логистике: цифровой документооборот, особенности финансовых операций, страхование и безопасность в новых реалиях.

Кибербезопасность и защита данных.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по

тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@vivaconsult.ru

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

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