Заканчивается ранняя регистрация на «Shipping & digital. Опыт 2024»

5 апреля заканчивается ранняя регистрация на V Международную практическую конференцию «Shipping & digital. Опыт 2024».
Это ежегодное транспортно-логистическое деловое мероприятие, которое собирает участников из России, ближнего и дальнего зарубежья, чтобы решить актуальные практические вопросы грузоперевозок в разрезе новых трендов цифровизации отрасли.
Организаторы: ВИВА КОНСАЛТ, ЮФ «Ремеди», ИАА SeaNews
Время и место проведения: 30 мая 2024, Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Петроконгресс», ул. Лодейнопольская, 5
Работа транспортно-логистических компаний – это всегда новые задачи, которые приходится решать максимально оперативно. Однако в настоящее время перевозчикам, помимо привычного функционала, добавилось множество сложностей и ограничений, ставших результатами международных санкций.
Многие компании уже успели приобрести новый опыт, освоили новые маршруты и грузы, сформировали тактику и стратегию ведения бизнеса в такой неординарной ситуации.
Конференция «Shipping & digital. Опыт 2024» – это возможность поделиться найденными решениями, получить ответы на непростые вопросы из первых рук у специалистов из государственных и частных структур транспортной отрасли.
Среди основных вопросов конференции:
- Обзор грузоперевозок и маршрутов в период санкций.
- Цифровизация транспортных коридоров.
- Госрегулирование транспортной отрасли и нововведения в законодательстве.
- ВЭД и юридическая практика для российских транспортных компаний в новых реалиях.
- Электронные торговые площадки для транспортного сектора.
- Оптимизация работы портов. Цифровизация грузовых терминалов.
- Таможенный контроль транспортных средств и грузов в морских портах РФ в современных условиях.
- Утилизация и утилизационный сбор.
- Антикризисная стратегия в логистике: цифровой документооборот, особенности финансовых операций, страхование и безопасность в новых реалиях.
- Кибербезопасность и защита данных.
Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по
тел. +7 (958) 197-75-03, либо по адресу info@vivaconsult.ru
Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!
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