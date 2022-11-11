В 2022 году эксплуатационные расходы судоходных компаний выросли на 2,2%, составив в среднем 7,5 тыс. долларов в день, сообщает MarineLink со ссылкой на отчет консалтингового агентства Drewry. Несмотря на снижение расходов, связанных с пандемией, рост эксплцатационных расходов в этом году был выше, чем в прошлом, когда он составил 1,3%. При этом в среднесрочной перспективе прогнозируется снижение темпов роста операционных расходов несмотря на то, что ценовое давление сохранится.

«Рост эксплуатационных (операционных) расходов был в основном вызван инфляцией цен на товары и услуги во всех сегментах морской отрасли, а также нарушениями в цепочках поставок, вызванными Covid-19, – цитирует издание представителя Drewry. – Инфляция расходов в прошлом году была ограничена, особенно в части ремонта и технического обслуживания. Это связано с тем, что судовладельцы воспользовались ростом торговли и доходов в целях продления сроков службы судов. Однако в этом году суда вернулись на верфи, что увеличило расходы».

Увеличение операционных расходов вызвано, в частности, ростом цен на смазочные масла на 15% из-за ограниченного предложения нефтеперерабатывающих заводов и высоких цен на нефть. Затраты на морское страхование выросли в среднем на 8%, тогда как в 2021 году на 7%, что связано с укреплением рынка страхования и более высокой стоимостью судов в некоторых сегментах.

Затраты на докование в 2022 году выросли на 6%. Причина – ограниченное количество свободных мест, поскольку приоритетом для верфей были прибыльные заказы на строительство новых судов и проекты по модернизации.

Затраты на припасы и запчасти выросли на 2%, Расходы на укомплектование персоналом не изменились, что обусловлено сокращением некоторых статей затрат, связанных с Covid-19.

Рост эксплуатационных расходов затронул все типы судов – контейнеровозы, сухогрузы, автомобилевозы, газовозы и другие.

В ближайшее будущее ожидается замедление динамики рынка морских перевозок, за исключением перевозок нефти и газа. И это значительно повлияет на имеющиеся бюджеты на эксплуатационные расходы в течение следующих несколько лет. По прогнозам Drewry, в среднесрочной перспективе расходы увеличатся, в том числе, и из-за декарбонизации.

«Перспективы эксплуатационных расходов остаются неопределенными с учетом сохраняющихся геополитических рисков, растущего инфляционного давления и ухудшения экономических перспектив. Однако можно прогнозировать некоторого замедления темпов роста операционных расходов, поскольку давление на некоторые статьи расходов, например, морское страхование, уменьшается. В то же время есть риск увеличения расходов на заработную плату морякам на фоне надвигающегося дефицита кадров», – отмечают в Drewry.

Фото: CMA CGM