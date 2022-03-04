Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой парк-танк-контейнеров вырос
04.03.2022

Мировой парк-танк-контейнеров вырос


    • По итогам 2021 года мировой парк танк-контейнеров вырос на 7,3% по отношению к 2020 году и составил 735 тыс. единиц, сообщает Container News со ссылкой на отчет Международной организации танк-контейнеров (ITCO).

    В 2021 году было произведено в общей сложности порядка 53,3 тыс. танк-контейнеров, когда как в 2020 году – 35,8 тыс. ед.

    Согласно отчету, на глобально рынке по-прежнему доминирует несколько крупных операторов танк-контейнеров и лизинговых компания. Так, на долю топ-10 крупнейших операторов приходится 266,6 тыс. танк-контейнеров, или 60% мирового парка, принадлежащего операторам. Топ-10 крупнейших лизинговых компаний владеют 275 тыс. танк-контейнеров, или 85% мирового лизингового парка танк-контейнеров.

    В ITCO отмечают, что увеличению спроса на танк-контейнеры в 2021 году способствовали увеличение грузопотоков широкой номенклатуры товаров из Азии, дефицит провозных мощностей, перегруженность портов и задержки на внутренних перевозках.

    Несмотря на увеличение фрахтовых ставок в 2021 году спрос на танк-контейнеры продолжал расти. «Высокие фрахтовые ставки приводят к экономической необходимости максимально увеличить объем груза в пределах слота, при этом танк-контейнеры способны вместить на 60% больше груза, чем при затарке налива в соответствующей таре в стандартные контейнеры.

    «Есть признаки того, что в 2022 году спрос будет высоким, однако будут и проблемы, поскольку некоторые линии отдают приоритет контейнерам, принадлежащим перевозчику, а не грузоотправителю, – прогнозируют в ITCO. – В ближайшем будущем нет признаков улучшения ситуации, связанной с нехваткой слотов. Спрос со стороны клиентов остается высоким, но бОльшая часть новых судов не будет введена в эксплуатацию как минимум еще год».

    «Кроме того, рынок сталкивается с дефицитом мощностей по обслуживанию танк-контейнеров, при этом инвестиции эту проблему не решают, поскольку глобальный парк растет. По-прежнему остро стоит для отрасли вопрос дефицита водителей», – цитирует издание ITCO. 

    Фото: сайт ITCO

     

     

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.02.2022
    Морские перевозки вернулись на допандемийный уровень
    В 2022 году прогнозируется рост
    20212022ClarksonМорские перевозки
    0
    04.02.2022
    Продажи суперъяхт резко выросли
    В 2021 году продажи суперъяхт взлетели до рекордного уровня. Это привело к сокращению предложения […]
    покупкаПродажиРынокЯхты
    0
    21.02.2022
    TT Club о рисках перевозок в танк-контейнерах
    TT Club Mutual Insurance Ltd поделился статистикой причин убытков при перевозках наливных в танк-контейнерах […]
    TT ClubПанди ТрансТанк-контейнерубытки
    0
    17.01.2022
    Maersk превысил ожидания по финансовым показателям
    A.P. Moller — Maersk A/S опубликовал предварительные неаудированные финансовые показали за 4 квартал 2021 […]
    MaerskПрогнозФинансы
    0
    03.03.2022
    О новых игроках фрахтового рынка, конкуренции и ожиданиях российских перевозчиков
    Крупные контейнерные линии приостановили доставку в Россию и не принимают букинги на Россию. Заготовленных […]
    альтернативные схемыбукинг на РоссиюЕвропаКонтейнерный рынок
    0
    25.01.2022
    200 миллиардов прибыли
    Могут получить контейнерные линии по итогам этого года
    контейнерные линииПрибыльПрогнозФинансы
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.03.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года увеличился на 18,5%
    03.03.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года в деталях
    03.03.2022 HHLA отказывается переваливать российские контейнеры
    02.03.2022 MSC временно прекращает прием букингов на/из России
    02.03.2022 P&O Maritime Logistics выходит на контейнерный рынок
    01.03.2022 Maersk временно приостанавливает прием букингов на/из России
    Госрегулирование Показать всё
    03.03.2022 Меры экономической поддержки морского предпринимательства
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
  • Войти