По итогам 2021 года мировой парк танк-контейнеров вырос на 7,3% по отношению к 2020 году и составил 735 тыс. единиц, сообщает Container News со ссылкой на отчет Международной организации танк-контейнеров (ITCO).

В 2021 году было произведено в общей сложности порядка 53,3 тыс. танк-контейнеров, когда как в 2020 году – 35,8 тыс. ед.

Согласно отчету, на глобально рынке по-прежнему доминирует несколько крупных операторов танк-контейнеров и лизинговых компания. Так, на долю топ-10 крупнейших операторов приходится 266,6 тыс. танк-контейнеров, или 60% мирового парка, принадлежащего операторам. Топ-10 крупнейших лизинговых компаний владеют 275 тыс. танк-контейнеров, или 85% мирового лизингового парка танк-контейнеров.

В ITCO отмечают, что увеличению спроса на танк-контейнеры в 2021 году способствовали увеличение грузопотоков широкой номенклатуры товаров из Азии, дефицит провозных мощностей, перегруженность портов и задержки на внутренних перевозках.

Несмотря на увеличение фрахтовых ставок в 2021 году спрос на танк-контейнеры продолжал расти. «Высокие фрахтовые ставки приводят к экономической необходимости максимально увеличить объем груза в пределах слота, при этом танк-контейнеры способны вместить на 60% больше груза, чем при затарке налива в соответствующей таре в стандартные контейнеры.

«Есть признаки того, что в 2022 году спрос будет высоким, однако будут и проблемы, поскольку некоторые линии отдают приоритет контейнерам, принадлежащим перевозчику, а не грузоотправителю, – прогнозируют в ITCO. – В ближайшем будущем нет признаков улучшения ситуации, связанной с нехваткой слотов. Спрос со стороны клиентов остается высоким, но бОльшая часть новых судов не будет введена в эксплуатацию как минимум еще год».

«Кроме того, рынок сталкивается с дефицитом мощностей по обслуживанию танк-контейнеров, при этом инвестиции эту проблему не решают, поскольку глобальный парк растет. По-прежнему остро стоит для отрасли вопрос дефицита водителей», – цитирует издание ITCO.

Фото: сайт ITCO