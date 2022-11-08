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Российские портовые мощности в этом году прирастут на 50 млн тонн
08.11.2022

Российские портовые мощности в этом году прирастут на 50 млн тонн


    • В рамках специализированного федерального проекта «Развитие морских портов в 2021 году обеспечен прирост портовых мощностей порядка 19 млн тонн, в том числе терминалы по перевалке минеральных удобрений, агропродукции. В 2022 году прирост портовых мощностей ожидается на уровне 50 млн тонн. Половина этих мощностей уже введена в эксплуатацию. Об этом заявил руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев 8 ноября на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    З.Джиоев отметил, что федеральный проект «Развитие морских портов» реализуется вместе с частными инвесторами. Доля федерального финансирования – порядка 15%, остальное – это частные инвесторы. «Мы с ними в постоянном контакте, видим, что у них настроение рабочее. Практически все они подтверждают свои обязательства по строительству инфраструктуры», – сказал он.

    Глава Росморречфлота подчеркнул, что «несмотря на негативный эффект, связанный с пандемией и нынешней ситуацией, морской транспорт показывает хорошие результаты». «По итогам 2021 года у нас увеличение грузооборота морских портов составило 835 млн тонн*. Сейчас мы видим, что, несмотря на все негативные прогнозы и ожидания наших недоброжелателей, грузооборот морских портов остался практически на том же уровне, что говорит о высокой надёжности и стабильности морских перевозок, – сказал он. – Конечно, внутри по номенклатуре и бассейнам динамика разнонаправленная, тем не менее есть номенклатурные позиции, которые растут, например нефть и нефтепродукты. И это происходит прежде всего за счёт выстраивания новых маршрутов и увеличения поставок, которые уже были в страны Азии».

    «Мы видим, что сейчас смещаются грузопотоки с северо-запада на юг и Дальний Восток. Совместно с Минтрансом ведём большую работу по развитию международных транспортных коридоров. Например, у нас сейчас международный транспортный коридор «Север – Юг» очень востребован, его потенциал высокий. В частности, Транскаспийский маршрут, – продолжил З.Джиоев. – Для развития этого коридора мы со своей стороны ведём активную работу по улучшению инфраструктуры Волго-Каспийского канала – это 180-километровый канал, и мы в следующем году обеспечим проходную осадку судов 4,5 м. Это как раз то, что нужно для того, чтобы максимально эффективно обеспечить загрузку судов, которые там работают. За два года мы эту работу завершим».

    * Прим. SeaNews: Речь идет не о приросте, а о совокупном грузообороте всех российских морских портов в 2021 году. Рост составил 1.8%.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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