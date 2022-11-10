В Реестр морских портов РФ внесены изменения в сведения о морском порте Усть-Луга в связи с вводом трех новых причалов общей длиной более 885,4 м. Изменения в Реестра внесены распоряжением Росморречфлота от 30.09.2022 №ЗД-371-р.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, корректировки связаны с включением в перечень причалов морского порта Усть-Луга трех причалов: №1, №2 и №3 морского терминала по хранению и перевалке минеральных удобрений. Причалы были построены и введены в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. На причалах №1 и №2 могут швартоваться суда до 235 м, шириной 32 м и осадкой в грузу 14,2 м, а на причале №3 могут швартоваться суда длиной 185,1 м, шириной до 23,7 м и осадкой в грузу не более 10,1 м. К корневой части причала №3 могут также швартоваться суда длиной 118,7 м, шириной 16,7 м и осадкой в грузу 6,4 м.

Для обеспечения безопасного подхода судов к этим причалам ФГУП «Росморпорт» в период с сентября 2019 по ноябрь 2020 года были выполнены дноуглубительные работы в объеме более 1,5 млн. куб. м изъятого донного грунта с доведением глубин до 17,2 м на площади 17,5 га – операционная акватория причала №1 и маневровые акватории причалов №1 и № 2, а также с доведением глубин до 9-12,8 м на площади 6,9 га – операционная акватория причала № 3.

Построенные операционная и маневровые акватории причалов морского терминала по хранению и переработке минеральных удобрений в морском порту Усть-Луга общей площадью 24,4 га введены в эксплуатацию в соответствии с разрешением Росморречфлота.

Реализация предприятием данного проекта в морском порту Усть-Луга, предусмотренного Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, позволила обеспечить безопасный подход судов к причалам нового морского терминала.

В связи с увеличением числа причалов общая длина причальной стенки в морском порту Усть-Луга увеличилась на 885,4 м и составляет в настоящее время почти 8,2 км.

Распоряжением Росморречфлота в этой связи скорректированы основные технические характеристики морского порта, в частности пропускная способность грузовых терминалов.

Кроме того, внесенными изменениями также уточнены наименования отдельных морских операторов, осуществляющих свою деятельность в морском порту Усть-Луга.

Напомним, в январе 2021 года ФГУП «Росморпорт» ввело в эксплуатацию акваторию специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений «Ультрамар» (III этап) в морском порту Усть-Луга. Первые партии минеральных удобрений от группы «Акрон» терминал принял в марте.

Фото: Росморречфлот