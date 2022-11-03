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Грузооборот российского транспорта, 9 месяцев 2022: перевозки воздушным транспортом сократились больше чем на половину
03.11.2022

Грузооборот российского транспорта, 9 месяцев 2022: перевозки воздушным транспортом сократились больше чем на половину

    • По итогам 9 месяцев 2022 года совокупный объем перевозок грузов российским транспортом составил порядка 5,83 млрд тонн. Это на 1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По данным Росстата, перевозки грузов автотранспортом за январь-сентябрь этого года составили чуть более 4 млрд тонн – на 0,5% больше, чем годом ранее.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода 2022 года составили 922,5 млн тонн – на 3,6% меньше показателя января-сентября прошлого года.
    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 794,9 млн тонн, что ниже уровня 9 месяцев прошлого года на 5,7%.

    В том числе объем прокачки газопроводным транспортом уменьшился на 15,7% и составил 358,3 млн тонн. В то же время прокачка нефтепроводным транспортом увеличилась на 4,5% (до 404,2 млн тонн), нефтепродуктопроводным — на 3,7% (до 32,5 млн тонн).

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    Перевозки морским транспортом за 9 месяцев 2022 года достигли порядка 20 млн тонн – на 12% больше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 86,3 млн тонн, что на 0,6% больше показателя 9 месяцев 2021 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил порядка 0,5 млн тонн. По сравнению с показателем 9 месяцев 2021 года перевозки воздушным транспортом сократились на 55,7%.

    Chart by Visualizer

    В сентябре в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный грузооборот российского транспорта снизился на 2,4%.

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