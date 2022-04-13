Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2022

Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2022 года составил 12,27 млн TEU. Это на 8,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сингапур за отчетный период 2022 года обработал 9,08 млн TEU, что на 2,4% меньше показателя 3 месяцев 2021 года.

В марте этого года Шанхай перевалил 4,11 млн TEU, на 7,9% больше, чем за предыдущий месяц и на 5,4% больше, чем в марте 2021 года.

Через причалы Сингапура в марте 2022 года прошло 3,09 млн TEU (плюс 8,8% к уровню февраля 2022 и минус 5,5% к уровню марта 2021).