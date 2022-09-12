Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2022

На 36 неделе года ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться. Увеличение ставок отмечено только на порты Австралии/ Новой Зеландии и Южной Кореи.

Ставки на перевозки контейнеров из Китая на порты Северной Европы опустились на прошлой неделе на 3,5%. На средиземноморском трейде снижение составило 5,4%. Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 1,7%, на порты восточного побережья – на 1,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 36 неделе года понизились на 12,7%, на Южную Америку — на 5%.

Ставки на порты Австралии и Новой Зеландии по сравнению с 35 неделей выросли на 0,8%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии снизились на 1,6%. Ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей увеличились на 0,2%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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