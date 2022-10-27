«40 футов компани»: наши сервисы под любые ваши потребности

Оборот контейнерного парка в России с уходом иностранных перевозчиков с отечественного рынка существенно сократился. Разворот грузопотока с запада на восток столкнулся с ожидаемыми трудностями – в некоторых регионах страны наблюдается нехватка или дисбаланс контейнерного парка. Остро стоит вопрос с вывозом порожних контейнеров из Калининграда. Это значит, что грузоотправителям и перевозчикам становится сложнее найти контейнер под грузы. Но какой бы тренд не закрепился на рынке, «40 футов компани» (г. Москва) всегда готова предоставить транспортно-логистическому бизнесу в кратчайшие сроки и надолго любые контейнеры из своего собственного парка.
«40 футов компани», крупный поставщик контейнеров в России, работает на рынке с 2008 года и специализируется на продаже, долгосрочной и краткосрочной аренде контейнеров и мультимодальных перевозках.
Собственный контейнерный парк в обороте оценивается в 12,1 тыс. TEU, при этом он ежемесячно пополняется на 200 TEU. Это как новые, так и подержанные контейнеры китайского и российского производства. Модули «40 футов компани» можно узнать по фирменному ярко-синему цвету, по логотипу компании и маркировке с универсальным кодом, начинающимся с букв FTUU.
Компания имеет сеть из 19 представительств и 30 терминалов в России и Азии, включая Китай и Южную Корею. Благодаря сотрудничеству как с крупными холдингами, так и небольшим компаниями, «40 футов компани» имеет широкую сеть локаций контейнеров, оптимальные маршруты: Россия-Китай (и обратно), а также внутри РФ и стран СНГ.
Что предлагает «40 футов компани» своим клиентам:
- Широкий ассортимент контейнеров, доступных для аренды и покупки в России и Китае. Постоянное наличие контейнерного оборудования в любых местах спроса в любое время.
- Расширение географии предлагаемых контейнеров — Индия, Турция, Вьетнам, Беларусь. (Остальные готовы)
- Тщательный подбор оптимального варианта покупки / аренды, оплаты и доставки контейнера.
- Морские перевозки различных категорий грузов на экспортно-импортных направлениях. Прямое сотрудничество с морскими портами. Популярные маршруты на Китай: терминалы в Циндао, Нинбо, Шэньчжэнь, Янтъян.
- Ускоренные контейнерные перевозки по железной дороге в любую точку России. Регулярность и оперативность в формировании состава.
- Перевозки автотранспортом. Подбор транспортного средства согласно особенностям груза, точное соблюдение маршрута и сроков.
- Перевозки негабаритного и проектного груза. Специальный автопарк, выполнение сложных маршрутов.
- Таможенное оформление. Без посредников. Один договор, один менеджер, полный комплект документов.
- Хранение контейнеров на собственных и привлеченных терминалах во всех регионах России.
За последние два года на фоне пандемии и складывающейся ситуации в мире логистика стала дороже, сложнее и затратнее по времени. «40 футов компани» адаптируется под мировые логистические вызовы, но ее преимущества остаются неизменными.
Выбирая «40 футов компани», вы получаете:
- Комплексное сопровождение заказа по покупке / аренде контейнеров. Быстрое оформление сделки, все необходимые бухгалтерские документы, сертификаты ISO, доставка до места назначения. Работа специалистов 24/7.
- Гарантии качества контейнерного оборудования. Фиксированные ставки, даже если изменится рынок.
- Профессиональную консультацию и оперативное реагирование на запрос. Индивидуальный подход к требованиям клиента.
- Гибкую ценовую политику.
- Контроль качества обслуживания на всех этапах сделки и перевозки.
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