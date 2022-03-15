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Ставки на продажу контейнеров значительно выраcтут
15.03.2022

Ставки на продажу контейнеров значительно выраcтут


    • Ставки на продажу морских контейнеров на российском рынке (и на глобальном рынке) в ближайшее время значительно вырастут. Этому способствует сама парадигма рынка, которая кардинально изменилась на фоне текущей политической и экономической ситуации: непредвиденные обстоятельства вынуждают перевозчиков, экспедиторов и грузоотправителей в кратчайшие сроки перестраивать логистические схемы и менять стратегию поиска порожних контейнеров – делится своим мнением Олег Карагеоргив, директор компании-трейдера морских контейнеров АRСA (г. Екатеринбург).

    Компания ARCA – это подразделение, холдинга TVS, компании-разработчика онлайн-сервиса по предоставлению контейнеров в пользование, продаже/покупке QUBE.

    ARCA специализируется на покупке/продаже любых видов морских контейнеров. Компания имеет сеть представительств в России и по всему миру, включая Китай и страны Европы. Благодаря сотрудничеству с крупными логистическими корпорациями, компания предлагает широкую географию локаций, разные маршруты и транспортные коридоры, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Китая, Южной Кореи, Индии и Индонезии.

    Что предлагает ARCA:

    • продажи порожних контейнеров новых и б/у (фото контейнера по запросу клиента);
    • доступность контейнерного оборудования в различных локациях;
    • согласование сделки еще на пути контейнера (груза);
    • подсыл контейнеров из любого порта / жд станции;
    • отлаженные схемы доставки;
    • производство контейнеров под любой бизнес (торговля, лабораторная деятельность, склады, жилье, коммерция).

    С помощью онлайн-сервиса ARCA покупка/аренда контейнеров займет несколько минут, а специалисты компании оперативно рассчитают стоимость доставки в любой пункт назначения. Компания готова в индивидуальном порядке обсудит условия сотрудничества.

    Контакты: 8-922-617-34-94

    Подпишитесь на ARCA в Telegram: там вы найдёте актуальную информацию по наличию и движению контейнеров исходя из потребностей вашего бизнеса.


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