Ставки на продажу контейнеров значительно выраcтут

Ставки на продажу морских контейнеров на российском рынке (и на глобальном рынке) в ближайшее время значительно вырастут. Этому способствует сама парадигма рынка, которая кардинально изменилась на фоне текущей политической и экономической ситуации: непредвиденные обстоятельства вынуждают перевозчиков, экспедиторов и грузоотправителей в кратчайшие сроки перестраивать логистические схемы и менять стратегию поиска порожних контейнеров – делится своим мнением Олег Карагеоргив, директор компании-трейдера морских контейнеров АRСA (г. Екатеринбург).

Компания ARCA – это подразделение, холдинга TVS, компании-разработчика онлайн-сервиса по предоставлению контейнеров в пользование, продаже/покупке QUBE.

ARCA специализируется на покупке/продаже любых видов морских контейнеров. Компания имеет сеть представительств в России и по всему миру, включая Китай и страны Европы. Благодаря сотрудничеству с крупными логистическими корпорациями, компания предлагает широкую географию локаций, разные маршруты и транспортные коридоры, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), Китая, Южной Кореи, Индии и Индонезии.

Что предлагает ARCA:

продажи порожних контейнеров новых и б/у (фото контейнера по запросу клиента);

доступность контейнерного оборудования в различных локациях;

согласование сделки еще на пути контейнера (груза);

подсыл контейнеров из любого порта / жд станции;

отлаженные схемы доставки;

производство контейнеров под любой бизнес (торговля, лабораторная деятельность, склады, жилье, коммерция).

С помощью онлайн-сервиса ARCA покупка/аренда контейнеров займет несколько минут, а специалисты компании оперативно рассчитают стоимость доставки в любой пункт назначения. Компания готова в индивидуальном порядке обсудит условия сотрудничества.

Контакты: 8-922-617-34-94

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