Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2022

На 42 неделе года ставки опустились почти на всех исследуемых трейдах, но незначительно. На южноамериканском направлении ставки сохранились на уровне 41 недели.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы понизились на 2,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,5%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 6,5%, на порты восточного побережья – на 2,4%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 42 неделе года упали на 1,7%, на Австралию и Новую Зеландию – на 6,1%.

Ставки на Южную Америку на прошлой неделе остались без изменений

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии сократились на 0,4%. Ставки на Южную Корею уменьшились по сравнению с позапрошлой неделей на 2,2%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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