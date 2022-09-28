Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
28.09.2022

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.06.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2022
    В апреле 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 2% относительно показателя апреля […]
    Только для подписчиков
    2022Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    04.05.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2022 года
    В марте 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 6,7% относительно показателя марта 2021 года и составил 7,5 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    22.06.2022
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2022 года
    В мае 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя мая прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.05.2022
    ТОП-15 морских грузовых портов Китая в январе-апреле 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-апреле 2022 года грузооборот всех портов Китая (морских и речных) вырос на 0,2% относительно показателя января-апреля прошлого года.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКитайПорты
    0
    03.02.2022
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился относительно показателя декабря 2020 года на 8,1% и составил 22,9 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2021Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    12.05.2022
    TOP-5 терминалов по обороту химических и минеральных удобрений в январе-марте 2022 года
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, за январь-март 2022 года объем перевалки химических и минеральных удобрений в морских портах России увеличился на 8,6%.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПортыСтивидоры
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.09.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2022
    28.09.2022 Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду
    27.09.2022 Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    26.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-августе 2022 года
    26.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2022
    22.09.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2022
    Госрегулирование Показать всё
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    26.09.2022 Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    26.09.2022 Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов
    23.09.2022 Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
    22.09.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    22.09.2022 Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти