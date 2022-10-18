III Международная конференция Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022

30 сентября в Петербурге прошла Третья Международная конференция «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022». Форум был организован тандемом Юридическая фирма «Ремеди» – информационно-аналитическое агентство SeaNews при поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

Финансовыми партнерами выступили компания LUDING Group, группа компаний «АльфаСтрахование», консультационная группа «Прайм Эдвайс» и ООО «Балтийское Морское Буксирное Агентство». Информационную поддержку оказали «Вива-Консалт» (генеральный информационный партнер) и «РЖД-Партнер» (информационный партнер).

Участники конференции обсудили ход трансформации российского контейнерного бизнеса, тенденции развития международных транспортных коридоров, судебную практику и различные аспекты правовой защиты российских интересов в недружественных юрисдикциях, а также особенности цифровизации в логистике и многие другие актуальные для отрасли вопросы.

Открывая конференцию, директор ООО «Юридическая фирма «Ремеди» Андрей Супруненко отметил, что после 24 февраля российская и международная логистика работает в непростых условиях, однако участникам рынка удается в той или иной степени справляться с вызовами.

Модератором первой сессии выступил представитель Ассоциаций морских агентов Северо-Запада и Юга России, директор проекта Single Window Группы «Морской Экспресс» Владимир Коростелев. «Мы все думали – страшно, когда был ковид, думали, что вот-вот кончится это тяжелое время, – напомнил он. – Наши зарубежные коллеги планировали, что обязательно будут приезжать на наши конференции… Но уже сегодня мы живем в новых условиях, миновал ковид, и мы пытаемся в этих условиях работать. Продолжается наша жизнь, наш бизнес».

О том, как в изменившихся условиях работает таможня, рассказал первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления ФТС России Сергей Сенько. Он обратил внимание на особенности осуществления таможенного контроля транспортных средств и грузов в морских портах СЗФО в современных условиях, а также сообщил о мерах поддержки бизнеса, реализуемых таможенными органами на территории РФ в настоящее время. Таможенные органы, подчеркнул С.Сенько, на постоянной основе проводят работу по сокращению сроков совершения таможенных операций. «По результатам проводимой СЗТУ работы значительно сократились сроки выпуска товаров: при экспорте среднее время выпуска товаров составляет 33 минуты, в 2021 году – 39 минут, при импорте – 54 минуты, в 2021 году – 1 час 15 минут», – привел конкретные цифры С.Сенько, отметив, что около 93% деклараций на товары выпускается в срок не более 4 часов. «В прошлом году было около 80% таких деклараций. Не позднее следующего дня выпускается около 99 % деклараций на товары, в прошлом году таких деклараций было около 95%», – уточнил он.

Руководитель департамента консалтинга и оценки Аудиторско-консалтинговой группы «Прайм Эдвайс» Руслан Мухаметшин рассказал о вариантах финансирования флота в нынешних условиях. «Санкционное давление только усугубляет и так давно созревшую необходимость строительства собственных судов. Понятно, что пути кооперации с иностранными партнерами уже не будет. На наш взгляд, единственным приемлемым решением в долгосрочной перспективе будет смешанный ход по постройке или покупке судов за рубежом», – сказал он. В частности, Р.Мухаметшин подробно описал схему SPV (специальная проектная компания), чем вызвал оживленную дискуссию. «Мы предлагаем создать SPV в дружественной юрисдикции без российского «следа» в менеджменте и работать с азиатскими банками», – поделился своим мнением Р.Мухаметшин.

Директор по сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (входит в группу РЭЦ), председатель коллегии Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере транспорта Сергей Селиверстов рассказал об актуальных мерах поддержки морского транспорта, которые, по его словам, представлены в широком диапазоне. Он подробно остановился на системе «Одно окно», с помощью которой экспортеры могут онлайн пользоваться всеми услугами и на федеральном, и на региональном уровне. Кроме того, отметил С.Селиверстов, РЭЦ активно выступает и в судах. «По итогам проверки Федерального казначейства Минпромторг не так давно подал целый ряд исков в отношении экспортеров о возврате субсидий. Казначейство и Минпромторг посчитали, что субсидии якобы были получены незаконно, – рассказал он. – Общий объем денежных средств, которые стояли под вопросом, был порядка 4 млрд рублей». 99% претензий Минпромторга к экспортерам, поделился С.Селиверстов, при активной поддержке РЭЦ удалось отбить. Также он рассказал о создании коллегии Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере транспорта как альтернативе ранее действовавшим третейским институтам, которые, к сожалению, утратили оперативность и во многих случаях компетентность

Особо он остановился на создании коллегии Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере транспорта как альтернативе ранее действовавшим третейским институтам, которые, к сожалению, по мнению организаторов конференции, утратили оперативность и во многих случаях компетентность.

О сложностях морского страхования «изнутри и снаружи» после 24 февраля и возможностях их решения рассказала заместитель начальника отдела страхования судов АО «Альфастрахование» Дина Доминова. Она обозначила несколько проблем:

— Вынужденное досрочное расторжение договоров облигаторного перестрахования.

— Отсутствие выбора перестраховщиков (в Азии нет рейтинговых компаний, Китай – только при условии перестрахования китайских судовладельцев). Единственный выбор – Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).

— Включение РНПК условия об исключении любых арестов и договоры облигаторного перестрахования всех страховщиков РФ.

Она отметила, что на внешние сложности страховых компаний влияют, в первую очередь, волатильность валюты (различный курс валют на момент заключения договоров страхования, на момент получения премии от страхователей, на момент выплаты убытков) и сложность прогнозирования возможных валютных ограничений.

Вторую сессию открыла директор по маркетингу ИАА SeaNews Елена Шелеметьева, которая представила доклад на тему «Российский рынок грузоперевозок через морские порты после 24 февраля: динамика и перераспределение грузопотоков». Она начала с постановки «диагноза» российскому рынку. «Диагноз, мне кажется, – правильное слово. Потому что в силу известных событий рынок действительно лихорадит, происходят какие-то не всегда здоровые явления. А любое лечение начинается с постановки диагноза. Так вот, диагноз, если говорить кратко, – огнестрельное проникающее, но жизненно важные органы не задеты. Так что жить будем. И это главное. А как будем жить, зависит и от внешних обстоятельств, и от нас с вами. Поясню, почему проникающее – потому что многие из скоропостижно покинувших наш рынок игроков успели в него основательно врасти и выдирались – и выдираются из него – с мясом и кровью. С нашей кровью и со своей. Но переживем». На основе информационно-аналитического сервиса SeaNews ПортСтат Е.Шелеметьева привела статистические данные по грузообороту российских портов, показала динамику объемов и дала прогноз по российскому контейнерному рынку.

Директор и владелец ООО «Нефтехимтранс» ГК «РусИранЭкспо» Александр Шаров в своем докладе «Каспий как альтернатива Черному морю» рассказал о том, что тормозит развитию коридора «Север – Юг». При этом он отметил, что Иран открыт для российских инвесторов и бизнеса. «Хотите быть трейдером-пропана-бутана – пожалуйста, хотите быть трейдером нефти – пожалуйста», – сказал А.Шаров, спрогнозировав возможность частичного снятия санкций в отношении Ирана в декабре этого года после выборов в США.

Генеральный директор ООО «НПТ Проекты и Логистика» Валентин Бокатый выступил с докладом «Хаб в Египте. Полет нормальный». «В конце февраля все выбрали Турцию, а мы Египет, и до сих пор об этом не жалеем, – поделился он. – В Египте несколько актуальных для России портов. Основной порт – Александрия, где у нас есть терминал. Пока мы переваливаем небольшие объемы грузов, но это только начало – порты Турции начинают быть перегруженными, и судовладельцы переориентируют заход судов к нам, в Александрию, и мы начинаем «подбирать» все эти грузы, которые, прежде всего, идут на Россию, но не только».

Третья сессия была посвящена правовым аспектам и юридической практике. Старший юрист ООО «Юридическая фирма «Ремеди» Никита Космачевский рассказал о способах защиты российских интересов в недружественных юрисдикциях. «Наша страна – чемпион в известных дисциплинах. Понятно, что «пакетами» нас завалят с головой. Недружественными для нас стали некоторые юрисдикции, классические, в которых российские судовладельцы привыкли решать свои вопросы – Великобритания, Швеция», – напомнил Н.Космачевский. Более подробно он остановился на судопроизводстве. В числе главных проблем он отметил затягивание или приостановку уже начатых процессов с участием российских лиц в недружественных юрисдикциях. Это происходит в том числе из-за невозможности заплатить сборы или пошлины, а также в связи с отказом иностранных адвокатов и арбитров. «Что касается судопроизводства в России, то здесь возникает неопределенность с уведомлением иностранных лиц – участников процесса. Кто это должен делать? А отсутствие формального уведомления приведет к затягиванию процесса или его начала», – предупредил Н.Космачевский, отметив, что возможный выход – это согласовать третейское разбирательство.

Директор юридической фирмы Marine Legal Bereau (Латвия), арбитр Лондонской ассоциации морских арбитров (LMAA) Эдуард Кузнецов рассказал о правосудии для российских компаний в недружественных юрисдикция. «Я много общаюсь с коллегами из Англии, например, с февраля часто приходилось слышать, что европейские страны начали отказывать в юридической помощи российским компаниям. Но ситуация меняется. И многие коллеги из Европы, которые в начале марта публично заявляли, что они не работают с клиентами из России, сейчас говорят, что перегружены работой в интересах клиентов из России». В настоящее время, подчеркнул Э.Кузнецов, практически во всех спорах в той или иной мере просматриваются интересы российских участников. «И я могу сказать – никакого негативного отношения к стороне из России из-за политической ситуации, отношений между странами, я не вижу. Все споры рассматриваются только с точки зрения доказанности, договоренности сторон спора», – заверил Э.Кузнецов.

Завершила сессию координатор комиссии Экспертно-консультативного совета при ФТС России по профилактике правонарушений в сфере таможенного дела, член правления Гильдии профессионалов ВЭД «Гермес» Анастасия Чурсина. Она рассказала об особенностях судебной практики по защите прав предпринимателей в таможенной сфере.

В четвертой сессии представитель Ассоциаций морских агентов Северо-Запада и Юга России, директор проекта Single Window Группы «Морской Экспресс» Владимир Коростелев рассказал о реализации сервисов и цифровой инфраструктуры при формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского Экономического Союза. Отдельно он остановился на недоработках в «бумажной части». «Все говорят про цифровизацию и какие-то экосистемы. Эти понятия представляют собой набор умных слов, и эти слова закреплены документом, – сказал В.Коростелев. – Причем интересно, что в этих документах не приводится определение «сервисов». Но о них все говорят, и эти термины широко используются. В частности, распоряжением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 23.11.2020 года №29 утвержден перечень сервисов цифровой инфраструктуры в целях формирования цифровых транспортных коридоров на территории ЕАЭС. Обратите внимание – среди этих сервисов начисто отсутствуют вопросы морского транспорта. То есть, про цифровизации морского транспорта в рамках ЕАЭС забыли».

Также В. Коростелев рассказал о реализации трансграничного проекта e-CMR по внедрению электронной международной транспортной накладной для автомобильного транспорта между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в 2022 году и о планируемом подключении e-CMR к Государственной информационной системе Электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Тему продолжил советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра ООО «Газинформасервис» Сергей Кирюшкин рассказавший об особенностях ПРАКТИЧЕСКОЙ реализации трансграничного юридически значимого международного электронного документооборота с использованием механизма «доверенной третьей стороны» (ДТС). Механизм ДТС в РФ и РБ создан и работает при проверке реальных сертификатов электронных цифровых подписей.

Своим мнением о том, что мешает перевозкам на калининградском направлении и как оптимизировать эти перевозки, поделился коммерческий директор ООО «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов. По его мнению, основная проблема контейнерного грузопотока – дисбаланс. «Грузов, которые идут в Калининград, значительно больше, чем из Калининграда», – сказал он. Кроме того, он отметил низкую пропускную способность морской линии Усть-Луга – Балтийск. «Ограниченное количество причалов, небольшая площадка хранения в Усть-Луге, перешвартовка на контейнерный терминал – все это не идет на пользу такому стратегически важному направлению. Какие пути оптимизации? Это внедрение системы управления грузопотоками по принципу оптимальности, разработка упрощенной таможенной технологической системы оборота порожних контейнеров, перемещаемых для перевозки грузов морем между Петербургом и Калининградом, применение ставки НДС 0% при перевалке и перевозке грузов морским транспортом в/из Калининграда и в/их портов РФ», – предложил А.Гагаринова.

По завершении дискуссионных сессий директор А.Супруненко поблагодарил участников конференции и пригласил всех на фуршет, где по традиции проводимых компанией конференций самые активные участники получили ценные призы.

Завершилась конференция празднованием юбилея ООО «Юридическая фирма «Ремеди», которая в прошлом году отметила 25 лет с начала работы на рынке.