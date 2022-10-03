Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Часть бизнеса освободят от проверок
03.10.2022

Часть бизнеса освободят от проверок

    • В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса. Соответствующее постановление подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ,

    «Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле». Этим законом, вступившим в силу в июле 2021 года, введён рискориентированный подход при осуществлении надзорной деятельности. То есть частота проведения проверок напрямую зависит от категории риска, к которой отнесён объект контроля. Всего законом установлено шесть категорий рисков. Таким образом, организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены от плановых проверок в следующем году», — поясняют в правительстве.

    Комплекс новых регуляторных мер в контрольно-надзорной деятельности позволил значительно снизить административную нагрузку на бизнес. Уже по итогам 2021 года количество проверок снизилось почти вдвое, хотя новый порядок действовал только полгода.

    «Правительство продолжает реформировать контрольно-надзорную деятельность с целью дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес. Основное направление реформы – совершенствование рискориентированного подхода, которое будет продолжаться в течение следующего года. На этот период подписанное постановление устанавливает переходный период до момента комплексной реализации очередного этапа реформы», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Постановление даёт возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания. Эта практика активно используется в текущем году в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки, который действует до конца 2022 года. С начала года их доля в общем количестве контрольных мероприятий составила 80%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель приближался к 5%.

    Сам документ будет опубликован позже.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2022
    Упрощена процедура подтверждения происхождения товаров из развивающихся стран
    Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых […]
    БизнесВЭДЕАЭСразвивающиеся страны
    0
    09.08.2022
    Бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам
    Правительство расширяет государственную поддержку бизнеса. Теперь по кредитам и облигационным займам, привлекаемым организациями на […]
    БизнесгарантиигосбюджетГосподдержка
    0
    18.08.2022
    Бизнесу удвоят субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ
    Правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ. Государство будет […]
    АвтомобилиБензинБизнесГаз
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 8 месяцев 2022
    03.10.2022 Безработные контейнеровозы на 12 сентября 2022 года
    03.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2022
    30.09.2022 Индекс соответствия линейному расписанию вырос
    30.09.2022 Дальневосточные каботажные сервисы FESCO
    30.09.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти