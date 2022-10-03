Часть бизнеса освободят от проверок

В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса. Соответствующее постановление подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ,

«Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле». Этим законом, вступившим в силу в июле 2021 года, введён рискориентированный подход при осуществлении надзорной деятельности. То есть частота проведения проверок напрямую зависит от категории риска, к которой отнесён объект контроля. Всего законом установлено шесть категорий рисков. Таким образом, организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены от плановых проверок в следующем году», — поясняют в правительстве.

Комплекс новых регуляторных мер в контрольно-надзорной деятельности позволил значительно снизить административную нагрузку на бизнес. Уже по итогам 2021 года количество проверок снизилось почти вдвое, хотя новый порядок действовал только полгода.

«Правительство продолжает реформировать контрольно-надзорную деятельность с целью дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес. Основное направление реформы – совершенствование рискориентированного подхода, которое будет продолжаться в течение следующего года. На этот период подписанное постановление устанавливает переходный период до момента комплексной реализации очередного этапа реформы», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Постановление даёт возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита. Главное его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания. Эта практика активно используется в текущем году в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки, который действует до конца 2022 года. С начала года их доля в общем количестве контрольных мероприятий составила 80%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель приближался к 5%.

Сам документ будет опубликован позже.