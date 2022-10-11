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Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора
11.10.2022

Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора

    • Одной из важнейших сторон ведения бизнеса является успешное прохождение проверок со стороны контролирующих органов. Тем более, если ваш бизнес связан со сложной сферой перевозок по ДОПОГ. Обилие требований различных регламентов и приказов, меняющееся законодательство, судебная практика, которая не всегда на стороне перевозчика, – все эти нюансы способны надолго стать головной болью. Что делать?

    Во-первых, не паниковать, а обратиться к специалистам, которые сами на протяжении 15 и более лет участвовали в проверках со стороны контрольно-надзорных органов.

    Во-вторых, самостоятельно или с помощью толкового консультанта пройтись по всем основным параметрам вашего бизнеса и проверить соответствие нормативным требованиям.

    Трудно? Нет, если вы работаете в тандеме с сертифицированными консультантами экспертного центра «Опасник» и заказали услугу «Подготовка к проверке» (онлайн оформить заказ можно здесь https://opasnik.ru/uslugi/inspection/).

    Чтобы точнее оценить уровень компетенции экспертов, посетите один из практических семинаров октября, например, «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ-2022: УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ, где выступят наши специалисты, в том числе по проблемам прохождения проверок. Регистрация доступна по ссылке https://opasnik.ru/events/434032/, осталось всего 11 мест.


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