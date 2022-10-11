Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора

Одной из важнейших сторон ведения бизнеса является успешное прохождение проверок со стороны контролирующих органов. Тем более, если ваш бизнес связан со сложной сферой перевозок по ДОПОГ. Обилие требований различных регламентов и приказов, меняющееся законодательство, судебная практика, которая не всегда на стороне перевозчика, – все эти нюансы способны надолго стать головной болью. Что делать?

Во-первых, не паниковать, а обратиться к специалистам, которые сами на протяжении 15 и более лет участвовали в проверках со стороны контрольно-надзорных органов.

Во-вторых, самостоятельно или с помощью толкового консультанта пройтись по всем основным параметрам вашего бизнеса и проверить соответствие нормативным требованиям.

Трудно? Нет, если вы работаете в тандеме с сертифицированными консультантами экспертного центра «Опасник» и заказали услугу «Подготовка к проверке» (онлайн оформить заказ можно здесь https://opasnik.ru/uslugi/inspection/).

Чтобы точнее оценить уровень компетенции экспертов, посетите один из практических семинаров октября, например, «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ-2022: УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ, где выступят наши специалисты, в том числе по проблемам прохождения проверок. Регистрация доступна по ссылке https://opasnik.ru/events/434032/, осталось всего 11 мест.