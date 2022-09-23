РЖД достигли целей первого этапа развития БАМа и Транссиба

Цели первого этапа развития БАМа и Транссиба достигнуты. РЖД построили и запустили в работу все объекты, которые должны были обеспечить прирост провозной способности восточного полигона. сообщается в телеграм-канале компании.

Это дало возможность пропускать по БАМу и Транссибу в направлении Дальнего Востока 144 млн тонн различных грузов – сколько и было заложено в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Да, остались некоторые формальности, связанные с постановкой новых мощностей на учёт. Но это не значит, что объекты не готовы к эксплуатации. И это никак не влияет на пропуск грузовых поездов по вновь построенным путям. Там уже действует и новый график, и новая технология организации движения – с более высокой допустимой скоростью и массой поездов, уменьшенными интервалами», — отмечают в РЖД.

«Понимаем, что спрос на перевозки в восточном направлении сейчас опережает скорость развития инфраструктуры. Поэтому применяем ряд мер, которые позволяют полностью задействовать все технологические резервы и принимать к перевозке объёмы грузов, которые превышают нормативную провозную способность», — говорится в сообщении.

Параллельно с 2018 года идёт второй этап развития восточного полигона. И если сначала по нему выполнялось проектирование и подготовительные работы, то в этом году все достигнут первый результат: провозная способность БАМа и Транссиба вырастет до 158 млн тонн.

До конца 2022 года рабочее движение будет открыто на восьми приоритетных объектах:

двухпутная вставка на перегоне Новый Уоян – Баканы;

двухпутная вставка на перегоне Анамакит – Новый Уоян;

разъезд Апкан на перегоне Мони – Эворон;

второй главный путь Аносовская – Пурикан;

двухпутная вставка на перегоне Лодья – Аку;

третий путь на перегоне Слюдянка I – Слюдянка II;

реконструкция станции Магдагачи;

подъездной путь к морскому порту Суходол с примыканием к станции Смоляниново.

Фото: РЖД