Российским портам требуется скорейшее перепрофилирование

Сегодня 76% всех мощностей российских портов рассчитаны на уголь. С учетом разворота на восток других грузов для их своевременной обработки требуется скорейшее перепрофилирование морских терминалов. Об этом заявил заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) ОАО «Российские железные дороги» Алексей Шило в ходе панельной сессии «Новые вызовы – новая логистика» в рамках ПМЭФ-2022.

А.Шило отметил, что инфраструктура российских портов «достаточная для того, чтобы осваивать все потребности экономики. Но есть одно «но». «Если посмотреть на структуру, что это за перерабатывающие способности портов, то 76% — это угольные грузы. Мы понимаем, что, например, для черных металлов эти перерабатывающие мощности составляют чуть более 1%. Соответственно есть необходимость перепрофилирования портов», — сказал он.

По словам А.Шило, РЖД и Минтранс в настоящее время обсуждают, что можно сделать со стороны государства, подготовить порты к более широкой номенклатуре грузов. «Решение будет найдено», — пообещал он.

Фото: SeaNews